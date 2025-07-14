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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?

glavcom.ua
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Чи є ще якийсь план у Білому домі?
фото: AP

Ключова заява Трампа – це зброя

Почувши новий ультиматум Трампа наше експертне середовище почало змагатися в тому, як би краще сказати, що Трамп нас намахав. Давайте спробуємо розібратися, а чи це так?

1. Ключова заява Трампа – це зброя. Нагадаю нашим рибкам-гупі, що два тижні тому ви проклинали Трампа, що зброї нема.

2. Тепер про санкції. Закон Грема в нинішньому вигляді не запрацює. Бо він передбачає сварку з Індією і Китаєм. Трамп це прекрасно розуміє. І тому не поспішає.

Якщо трошки ширше: чому Трамп не поспішає?

  • У Білому домі розуміють, що країни Перської затоки нарощують (поступово) видобуток нафти.
  • Росія продемонструвала, що знаходиться на пікових позначках свого видобутку і наростити видобуток суттєво не змогла і не зможе.
  • Вашингтон чекає санкцій ЄС про цінову стелю на нафту, щоб вдарити по Росії (звузити ринки) руками Європи.
  • Витіснити Росію повністю з нафтового ринку світу неможливо. Максимум, що можна зробити – зменшити їхню долю на 15-20%!за 6-12 місяців. І схоже це те, що буде пробувати робити адміністрація Трампа.

3. Чи є ще якийсь план у Білому домі? Я можу помилятися, але мені здається немає. Саме це наша головна проблема, а не те, що сьогодні не введено санкції, які не запрацюють.

4. Я залишаюся при думці, що ключові речі, які можуть повпливати на Путіна – це переговори Китай-США та ЄС-Китай. А ці переговори триватимуть, як мінімум кілька місяців. І це ще один фактор чому Трамп не буде поспішати. Тим більше, що в Білому домі вважають, що падіння російської економіки прискориться і без санкцій Грема (читайте пункт 2).

5. Є ще один фактор за яким потрібно слідкувати. На жаль, поки ми не розуміємо чим завершилися переговори Лаврова в Пхеньяні. Це той фактор, який може різко ускладнити ситуацію.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя санкції переговори росія путін Дональд Трамп війна Україна

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