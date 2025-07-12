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Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України
Адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння
фото: US Army

«Адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння»

План закупівель зброї для України іншими країнами НАТО у США з’явився після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Експерт з питань оборони та безпеки Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Рафаель Лосс заявив, що за президенства Джо Байдена Штати були готові використовувати власні ресурси для надання військової допомоги Києву, але все змінилось після приходу Трампа у Білий дім.

«Після виборів політичний розрахунок був таким: якщо за Байдена США були готові використовувати власні ресурси для допомоги в обороні України, то адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння», – наголошує Лосс.

За повідмоленням Politico, президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. 

Нагадаємо, агентство Reuters спочатку повідомило, що адміністрація розглядає можливість надання нової допомоги.

Джерела Reuters повідомили, що адміністрація Трампа передасть Україні озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь

Зазначається, що Штати можуть передати Києву зброї на суму майже $300 млн.

Як стало відомо, комітет Сенату з питань збройних сил США схвалив оборонний бюджет, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Документ розглядатиме Конгрес упродовж наступних місяців. 

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює з партнерами над новим постачанням зброї та її виробництвом. За всіма доповідями – постачання військової допомоги з боку Сполучених Штатів відновлено.

Тим часом сенатори-республіканці заявили, що призупинення допомоги Україні свідчить про проблеми на рівні координації між Білим домом і Пентагоном. Вони вимагають детально проаналізувати рішення міністра оборони США Піта Гегсета.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп запропонував продавати країнам НАТО не лише системи Patriot, а й наступальне озброєння, яке після продажу можуть передати Україні. Раніше Трамп розкрив подробиці нової домовленості, яка, за його словами, була досягнута між США, НАТО та Україною щодо поставок американської зброї. 

До слова, глава США погодився задовольнити частину українських запитів на військову допомогу, які президент Володимир Зеленський передав йому минулого місяця. Зміна позиції відбулася після місяців скептицизму Білого дому щодо України та на тлі розчарування Трампа небажанням президента Росії Володимира Путіна серйозно брати участь у переговорах. 

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Теги: США Дональд Трамп озброєння

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