США відправлять Україні Patriot за гроші Європи – Трамп

США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot, але не уточнив кількість. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами перед поверненням у Білий дім, передає «Главком».

Він зазначив, що США збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.

«По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки, і вони будуть нам за це платити 100%. І це те, чого ми хочемо. Не думаю, що Байден коли-небудь просив про це.

Отже, оскільки ми відправляємо техніку, вони будуть відшкодовувати нам витрати на неї. Хіба це не звучить добре? Так мало бути вже давно», – каже президент США.

При цьому Трамп ухилився від питання щодо можливого введення нових санкцій проти Росії.

«Ми відправимо їм Patriot, в яких вони відчайдушно потребують, бо Путін багатьох здивував. Він добре говорить, а потім увечері починає всіх бомбити. Але тут є одна маленька проблемка: мені це не подобається», – сказав Трамп журналістам.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot.

До слова, Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні.

Як уже повідомлялось, Україна просить у Сполучених Штатів 10 систем Patriot та ракети до них. Водночас три з них готові оплатити Німеччина та Норвегія.