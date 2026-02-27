Трамп допустив скасування санкцій проти Росії

Президент США пов’язав можливе пом’якшення обмежень із досягненням мирної угоди щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі укладення мирної угоди між Росією та Україною санкції проти Москви можуть бути скасовані або пом’якшені. Про це повідомляє «Главком».

За словами американського лідера, Сполучені Штати хотіли б зняти санкційні обмеження з Росії у випадку врегулювання війни проти України. «Я б дуже хотів забезпечити пом’якшення санкцій», – заявив Трамп, коментуючи перспективи розширення торговельно-економічних відносин між США та Росією. Він також додав, що розраховує домогтися завершення російсько-української війни «якнайшвидше».

Раніше, Президент США висловив перспективу «дружнього захоплення» Куби. Американський лідер додав, що держсекретар США Марко Рубіо займається цим питанням на «дуже високому рівні»

Нагадаємо, що Дональд Трамп назвав американського актора Роберта Де Ніро «божевільним». Так очільник Білого Дому відреагував на критику артиста його політики в США. Він заявив, що що Роберт Де Ніро не розуміє, що говорить. До того ж президент США назвав слова актора «серйозним злочином».

Напередодні, Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон тисне на Москву, аби завершити війну в Україні. Однак терпіння американського президента Дональда Трампа до тривалості війни «не безмежне». Відповідаючи на запитання журналістів, коли адміністрація Трампа змінить курс і посилить тиск на Москву, Рубіо заявив, що Сполучені Штати запровадили санкції проти російської «Роснєфті», а також постачають зброю Україні, водночас не продаючи її Росії й не запроваджуючи санкцій проти Києва.