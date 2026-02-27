Іспанія посилила співпрацю з українськими прикордонниками

Керівництво ДПСУ обговорило з Міноборони Іспанії подальшу допомогу

Виконувач обов’язків Голови Державної прикордонної служби України Валерій Вавринюк провів онлайн-зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої сторони обговорили продовження підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ДПСУ у соціальних мережах.

Зустріч стала продовженням благодійного візиту місії монастиря «Санта Клара». Завдяки цій ініціативі українські прикордонники отримали автомобілі, карети швидкої допомоги, позашляховики та медичне обладнання для підрозділів, що виконують завдання на Півдні України.

Іспанська сторона підтвердила підтримку України «стільки, скільки буде потрібно» та наголосила, що рішення щодо завершення війни мають ухвалювати самі українці. Валерій Вавринюк подякував за системну допомогу та зазначив, що в умовах, коли прикордонники виконують бойові завдання на фронті, міжнародна підтримка має особливе значення.

Нагадаємо, що Італія й надалі надаватиме Україні військову допомогу у 2026 році. Зазначається, що Рим уже погодив, що протягом року Києву продовжуватимуть надавати всю необхідну допомогу, зокрема військову. Міністр додав, що посилення підтримки може сприяти тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів і дозволила розпочати реальні мирні перемовини «у розумні терміни».

До слова, у Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод – виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни. За словами посла у Великій Британії Валерія Залужного, запуск виробництва саме в цій країні має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України.