США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю

«Ті, хто бажає виїхати, повинні зробити це сьогодні»

Через загрозу можливого удару США по Ірану, американське посольство в Єрусалимі повідомило своїх співробітників про можливість залишити Ізраїль. У відомстві наголосили, що ті, хто вирішить скористатися цією опцією, повинні зробити це невідкладно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Ця директива надійшла від посла Майка Хакабі до співробітників посольства США в п'ятницю. Він сказав, що це було результатом «надмірної обережності» і розмов з Державним департаментом, в яких чиновники погодилися, що безпека співробітників посольства є пріоритетом.

Хакабі наголосив: «Ті, хто бажає виїхати, повинні зробити це сьогодні».

Нідерландська авіакомпанія KLM вже призупинила польоти до Ізраїлю, посилаючись на «комерційні та операційні міркування». Ізраїль є ймовірною мішенню для помсти з боку Ірану або його союзників, якщо він буде атакований Сполученими Штатами.

Нагадаємо, що командувач центрального командування США Бред Купер поінформував президента США Дональда Трампа про військові варіанти дій проти Ірану. Зазначається, що кілька республіканців та деякі представники адміністрації Трампа виступають за те, щоб удари по Ірану ініціював Ізраїль, а не США, оскільки в очах виборців президент має зупиняти війни, а не починати їх.

До слова, черговий раунд перемовин між США та Іраном щодо ядерної програми, який проходив у Женеві за посередництва Омана, завершився без досягнення домовленостей. Сторони не змогли узгодити ключові умови майбутньої угоди, однак погодилися продовжити перемовини після внутрішніх консультацій.

Як відомо, США підготували перелік вимог до Ірану щодо обмеження його ядерної програми, який має стати основою переговорів між сторонами. Американська сторона вимагає від Ірану ліквідувати ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані, передати весь збагачений уран під контроль Вашингтона, а також перезапустити реактор у Тегерані виключно для переробки низькозбагаченого урану з медичною метою.