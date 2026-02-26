Головна Світ Політика
Рубіо заявив про «посилення тиску» на Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рубіо заявив про «посилення тиску» на Росію
Марко Рубіо вважає, що російсько-українська війна не має військового вирішення
скриншот з відео DWS News

Державний секретар США вважає, що Трамп – єдиний світовий лідер, який може змусити Україна та РФ завершити війну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон тисне на Москву, аби завершити війну в Україні. Однак терпіння американського президента Дональда Трампа до тривалості війни «не безмежне». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли адміністрація Трампа змінить курс і посилить тиск на Москву, Рубіо заявив, що Сполучені Штати запровадили санкції проти російської «Роснєфті», а також постачають зброю Україні, водночас не продаючи її Росії й не запроваджуючи санкцій проти Києва.

Рубіо наголосив, що Трамп – єдиний світовий лідер, який має шанс об’єднати сторони за переговорним столом, і що США залишаються єдиною країною, здатною «бути каталізатором переговорів». Він додав, що війна в Україні не має військового вирішення, і лише через переговори можна досягти миру.

«Чи вірю я, що терпіння президента безмежне? Я не вірю. Але я не збираюся прогнозувати для вас, коли воно закінчиться або в який момент він вирішить більше цього не робити. Можу сказати вам, і я думаю, ви чули, як він висловлював глибоке розчарування тим, що це ще не закінчилося, тому що він вважає це абсолютно дурною та безглуздою війною», – зазначив державний секретар США.

На запитання, чому США критикують і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна, коли саме Москва продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України та мирним жителям, Рубіо відповів, що розчарування президента Трампа є «узагальненим».

«Президент вклав у це багато політичного капіталу. [Спеціальний представник президента США Дональда Трампа] Стів [Віткофф] подорожував, я не знаю скільки разів за власний кошт по всьому світу, щоб спробувати довести це до кінця. Тож у нас є багато людей, які вклали в це багато енергії, і я думаю, що ми досягли прогресу у звуженні кола питань, але... деякі питання все ще залишаються дуже, дуже складними, на жаль», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що прагне якнайшвидшого завершення російсько-української війни та «хотів би, щоб війна закінчилася за місяць».

