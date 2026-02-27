Фінляндія різко збільшила депортації засуджених: серед них росіяни

Міграційна служба країни ухвалила 169 рішень про видворення, що на понад 30% більше, ніж у 2024 році

Міграційна служба Фінляндії Migri торік ухвалила рекордну кількість рішень про депортацію іноземців, засуджених за злочини. Загалом видворення на підставі кримінальних правопорушень призначили 169 особам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінського мовника Yle.

За даними видання, кількість рішень про депортацію зросла більш ніж на 30% порівняно з 2024 роком. Переважна більшість рішень стосувалася чоловіків. Найбільше депортаційних рішень отримали громадяни Іраку, Естонії та Росії.

Керівник депортаційного процесу Оллі Коскіпіртті з Migri пояснив, що зростання показників пов’язане, зокрема, з посиленим контролем за посвідками на проживання, який здійснює відомство. Також він вказав на набуття чинності поправки до законодавства, яка знизила поріг для видворення осіб, що отримали міжнародний захист.

Нагадаємо, що Федеральний суддя в Бостоні Браян Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів до так званих третіх країн.

Суддя постановив, що така практика порушує право людей на належну правову процедуру, оскільки їх могли вислати без достатнього повідомлення та без можливості оскаржити рішення або заявити про ризик для життя і безпеки.