Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби

Трамп: Кубинський уряд веде з нами переговори, і вони мають великі проблеми

Президент США Дональд Трамп висловив перспективу «дружнього захоплення» Куби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американський лідер додав, що держсекретар США Марко Рубіо займається цим питанням на «дуже високому рівні».

«Кубинський уряд веде з нами переговори, і вони мають великі проблеми. У них немає грошей. У них зараз немає нічого, але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі.

Зазначається, що відомство дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі. Водночас у роз'ясненні зазначено, що потенційні угоди мають «підтримувати кубинський народ, зокрема приватний сектор», включно з експортом для комерційного та гуманітарного використання. Угоди, які передбачають участь або вигоду кубинських військових чи інших державних інституцій, ця політика не охоплює.

Як повідомлялося, на початку березня до берегів Куби має прибути судно «Морський кінь» (Sea Horse), яке, за даними розвідки Kpler Ltd, перевозить близько 200 тис. барелів російського газойлю. Цей рейс стане серйозним викликом для санкційного режиму Дональда Трампа, оскільки США активно блокують будь-які постачання енергоносіїв на острів.