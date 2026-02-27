Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
Трамп заявив, що Куба має великі проблеми
фото: reuters

Трамп: Кубинський уряд веде з нами переговори, і вони мають великі проблеми

Президент США Дональд Трамп висловив перспективу «дружнього захоплення» Куби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американський лідер додав, що держсекретар США Марко Рубіо займається цим питанням на «дуже високому рівні».

«Кубинський уряд веде з нами переговори, і вони мають великі проблеми. У них немає грошей. У них зараз немає нічого, але вони ведуть з нами переговори, і, можливо, ми здійснимо дружнє захоплення Куби», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі.

Зазначається, що відомство дозволить компаніям подавати заявки на ліцензії для перепродажу венесуельської нафти Кубі. Водночас у роз'ясненні зазначено, що потенційні угоди мають «підтримувати кубинський народ, зокрема приватний сектор», включно з експортом для комерційного та гуманітарного використання. Угоди, які передбачають участь або вигоду кубинських військових чи інших державних інституцій, ця політика не охоплює.

Як повідомлялося, на початку березня до берегів Куби має прибути судно «Морський кінь» (Sea Horse), яке, за даними розвідки Kpler Ltd, перевозить близько 200 тис. барелів російського газойлю. Цей рейс стане серйозним викликом для санкційного режиму Дональда Трампа, оскільки США активно блокують будь-які постачання енергоносіїв на острів.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США Куба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Останній шанс Трампа: чому президент США поспішає
Вчора, 19:05
Дональд Трамп прагне організувати масштабне публічне шоу навколо підписання мирної угоди між Україною та Росією
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
24 лютого, 10:25
Вашингтон назвав ініціативу ЄС «купуй європейське» протекціонізмом
США та ЄС посварилися через оборонні закупівлі
20 лютого, 16:41
Ціна «улюбленого забарвлення Трампа» окремо невідома і не публікувалася
Літаки Air Force One отримають улюблене забарвлення Трампа
18 лютого, 04:47
Поліцейські наказали хлопцю кинути зброю, і він виконав вимогу
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
18 лютого, 01:55
У Білому домі зважили силовий сценарій проти іранського нафтового експорту
Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою
11 лютого, 11:05
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
Україна, як ключ до майбутнього світу: імперії чи деімперіалізація
5 лютого, 16:29
Джей Ді Венс обурився тим, як європейці відгукуються про американців
Джей Ді Венс поскаржився на ставлення європейців до США
5 лютого, 11:10
ЄС не дійшов згоди щодо торговельної угоди з Вашингтоном
Європарламент загальмував схвалення торговельної угоди з США
4 лютого, 18:18

Політика

Трамп допустив скасування санкцій проти Росії
Трамп допустив скасування санкцій проти Росії
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
Трамп зробив заяву про «дружнє захоплення» Куби
Іспанія посилила співпрацю з українськими прикордонниками
Іспанія посилила співпрацю з українськими прикордонниками
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю
США розпочали термінову евакуацію дипломатів з Ізраїлю
Фінляндія різко збільшила депортації засуджених: серед них росіяни
Фінляндія різко збільшила депортації засуджених: серед них росіяни

Новини

Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Сьогодні, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Сьогодні, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua