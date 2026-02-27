Канцлер Німеччини ініціював переговори зі США

Канцлер Німеччини планує обговорити з президентом США торгівлю, безпеку та двосторонні відносини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Die Welt.

Візит до Вашингтона запланований на вівторок, 3 березня. Зустріч Мерца і Трампа відбудеться вранці в Овальному кабінеті. Після переговорів лідери проведуть спільний обід.

Заступник речника уряду Німеччини Себастьян Гілле повідомив, що сторони планують обговорити двосторонні відносини, питання безпеки, а також торгівлю та конкуренцію. За словами посадовця, Берлін очікує «ясності від уряду США щодо наступних кроків», які стосуються тарифної політики.

Нагадаємо, що Сполучені Штати розпочали збір нового тимчасового глобального імпортного мита у розмірі 10%, водночас адміністрація президента Дональда Трампа працює над підвищенням тарифу до 15%. За даними американської влади, новий тариф набув чинності опівночі та діятиме протягом 150 днів. Він замінив ширші мита, запроваджені раніше на підставі надзвичайного законодавства, які Верховний суд США визнав недійсними.

До слова, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».