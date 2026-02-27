Головна Світ Політика
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв'язки з Епштейном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Білл Клінтон спростував провину у справі Епштейна
фото: AP

Білл Клінтон дав свідчення під присягою в межах розслідування Палати представників щодо контактів із мільярдером, засудженим за сексуальні злочини

Колишній президент США Білл Клінтон почав давати свідчення у Конгресі щодо обставин його знайомства з мільярдером Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Клінтон відповідає на запитання членів Палати представників у межах розслідування щодо Епштейна та його контактів із відомими публічними особами. Свідчення експрезидент надає під присягою за зачиненими дверима. Засідання записується, і, за словами джерел, його мають оприлюднити через кілька днів.

Білл Клінтон прийшов до Конгресу через день після того, як свідчення дала його дружина Гілларі Клінтон. Перед початком засідання експрезидент заявив, що не скоїв нічого протиправного. Він запевнив, що лише побічно спілкувався з Епштейном і це відбувалося за роки до того, як стало відомо про сексуальні злочини мільярдера.

«Я знаю, що я бачив, і, що важливіше – чого я не бачив. Я знаю, що я робив – і чого не робив. Я нічого не бачив, і не скоїв нічого неправильного», – сказав Клінтон.

З матеріалів справи Епштейна відомо, що Білл Клінтон щонайменше 16 разів подорожував приватним літаком мільярдера. Також оприлюднювалися фотографії, на яких він перебуває у джакузі з жінками, а також його спільні фото з Гіслен Максвелл – колишньою партнеркою Епштейна, яку визнали співучасницею втягнення неповнолітніх у сексуальну експлуатацію.

Нагадаємо, що колишня державна секретарка США та дружина 42-го президента США Гілларі Клінтон під час закритих свідчень у Комітеті з нагляду Палати представників заявила, що не пам’ятає особистих зустрічей зі злочинцем Джеффрі Епштейном і не має відомостей про його злочинну діяльність. У письмовій заяві вона наголосила, що ніколи не літала на його літаку, не відвідувала його острів, будинки чи офіси. 

Теги: США Білл Клінтон Епштейн

