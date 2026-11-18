Повноцінних переговорів із главою Білого дому російський диктатор провести під час урочистого прийому не зміг

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін проведуть переговори за участі кількох представників американської та російської сторін. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

За його словами, зустріч не обмежиться розмовою двох лідерів. До неї долучаться представники обох країн, яким президенти доручили взяти участь у бесіді.

«Неповноформатні переговори з участю декількох представників США та Росії», – уточнив Ушаков, відповідаючи на запитання журналістів про формат зустрічі.

Водночас помічник Путіна не став розкривати, хто саме представлятиме російську сторону. Зокрема, він ухилився від відповіді на запитання, чи буде серед учасників міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Ушаков також повідомив, що під час урочистого прийому на полях саміту АТЕС Путін мав короткі розмови з кількома лідерами. Водночас повноцінних переговорів із главою Білого дому тоді не відбулося.

За словами помічника російського президента, двосторонню зустріч Трампа і Путіна планують провести наступного дня. У Кремлі сподіваються, що вона буде «корисною».

Ушаков додав, що тривалість розмови визначатимуть самі лідери – залежно від того, як проходитиме обговорення.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін не змогли провести повноцінну розмову під час урочистого прийому на честь лідерів делегацій Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї. Причиною стало те, що їх посадили не поруч.