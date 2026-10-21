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Припинення вогню в Україні. Віткофф під час зустрічі з Путіним зробив заяву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Припинення вогню в Україні. Віткофф під час зустрічі з Путіним зробив заяву
Віткофф розповів про нові перспективи завершення війни в Україні
скриншот з відео

Американський переговорник повідомив про зрушення після зустрічі в Осло, однак подробиць можливих домовленостей поки не розкрив

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про прогрес у переговорах стосовно завершення російсько-української війни. Таку заяву він зробив під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, пише «Главком».

За словами спецпосланця, результати нещодавньої зустрічі в Норвегії створили підґрунтя для можливого припинення вогню в Україні.

Віткофф назвав переговори в Осло продуктивними та зазначив, що сторонам вдалося досягти певних зрушень у пошуку шляхів завершення війни.

За словами американського представника, наразі існують передумови для подальшого просування переговорного процесу та досягнення домовленостей про припинення вогню.

Крім того, під час зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним Віткофф висловив сподівання на відновлення тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією.

Американський спецпосланець зазначив, що розраховує на готовність російського диктатора розглянути можливість повернення до такого формату переговорів.

Водночас Віткофф не уточнив, у чому саме полягає досягнутий прогрес після зустрічі в Осло та які конкретні пропозиції обговорювали її учасники.

Заяви американського представника пролунали під час його візиту до Санкт-Петербурга 21 жовтня, де він проводить переговори з Путіним.

Нагадаємо, раніше Путін розпочав зустріч із Віткоффом у Санкт-Петербурзі. На початку переговорів господар Кремля подякував Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни проти України.

Крім того, очільник Кремля поцікавився результатами зустрічі в Норвегії, під час якої представники України, США та європейських держав обговорювали можливі шляхи припинення бойових дій.

Окремо Путін заявив про зацікавленість Росії у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

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Теги: Стів Віткофф переговори путін

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