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Віткофф назвав дату переговорів України та Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Віткофф назвав дату переговорів України та Росії
Тристоронні переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Аль-Шаті в Абу-Дабі, 23 січня 2026 року
фото: Hamad Al Kaabi/ Reuters

Американська сторона також обговорить із Європою гарантії безпеки для України

Сполучені Штати виступлять посередником на переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Зустріч відбудеться на робочому рівні, а серед основних тем будуть післявоєнні безпекові домовленості та деескалація. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис спеціального представника президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X.

Віткофф 2 листопада повідомив, що Вашингтон організовує новий раунд переговорів між Києвом і Москвою в межах дипломатичних зусиль президента США Дональда Трампа щодо завершення війни.

«Сполучені Штати 10–11 листопада виступлять посередником на переговорах між Україною та Росією на робочому рівні в Абу-Дабі, просуваючи місію президента Трампа – завершити війну», – написав спецпредставник.

За його словами, учасники зустрічі планують обговорити кілька ключових питань:

  • післявоєнні домовленості у сфері безпеки;
  • заходи для зниження напруженості між сторонами;
  • гуманітарні ініціативи;
  • подальші кроки для досягнення мирної угоди.

Окремо американський представник анонсував зустрічі у Брюсселі. Протягом тижня, з 2 до 8 листопада, американські переговірники проведуть консультації з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського союзу та НАТО.

Головною темою цих переговорів стануть гарантії безпеки для України. Учасники також планують обговорити економічні можливості для підтримки української відбудови та майбутню архітектуру безпеки Європи.

Віткофф висловив сподівання, що попередні дипломатичні контакти допоможуть наблизити укладення мирної угоди.

«Ми сподіваємося розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до всеосяжної та тривкої мирної угоди, яка забезпечить довготривалу безпеку для прийдешніх поколінь», – зазначив він.

Віткофф назвав дату переговорів України та Росії фото 1
скрин: Special Envoy Steve Witkoff / X

Що передувало новому раунду переговорів

Підготовка до тристоронньої зустрічі тривала протягом жовтня. Україна, США та Росія обговорювали можливість відновлення переговорів на рівні робочих груп, а основним майданчиком для зустрічі обрали Абу-Дабі.

21 жовтня помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною приблизно 10 листопада. За його словами, відповідну позицію Путін озвучив під час зустрічі зі Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі.

23 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ підтримує проведення тристоронньої зустрічі в першій половині листопада. За словами глави держави, українська сторона погодилася на запропонований американцями формат переговорів на технічному рівні.

Згодом Зеленський уточнив, що Україна очікує на конкретні результати або принаймні кроки до них за підсумками зустрічі. Президент також наголошував на необхідності надійних гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Зеленський повідомляв, що підготовка до переговорів в Абу-Дабі триває, однак їх проведення може залежати від розвитку ситуації на Близькому Сході. Президент висловлював сподівання, що загострення в регіоні не завадить дипломатичному процесу. 

Водночас остаточне політичне врегулювання залишається складним питанням. Росія продовжує наполягати на територіальних вимогах, які Україна відкидає. Київ також наполягає на дієвих гарантіях безпеки, які унеможливлять нову російську агресію.

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Теги: переговори росія Україна Вашингтон Стів Віткофф

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