Активісти штурмують завод Tesla в Німеччині (фото, відео)

Електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів

Екоактивісти штурмують завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестують через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагають припинити виробництво «брудних машин».

Німецьке видання Bild пише, що протестувальниками проти Tesla є ліві радикали. Зокрема, активісти тримають в руках червоний прапор, а на плакаті написано: «Зруйнуємо капіталізм, створимо майбутнє!»

Екоактивісти штурмують завод Tesla під Берліном фото з соцмереж

Bild пише, що протестувальниками проти Tesla є ліві радикали фото з соцмереж

Активісти заблокували дорогу фото з соцмереж

Також мітингувальників намагаються зупинити співробітники поліції, однак в мережі шириться інформація про те, що активісти вже пробилися на територію заводу. Повідомляється, що загалом їх близько 800 людей.

Спершу поліції вдавалося контролювати ситуацію. Правоохоронці зупинили мітинг, однак активісти не стали дослуховуватися та прорвали лінію загородження, біжучи у напрямку заводу. Поліція почала застосовувати проти мітингувальників перцеві балончики.

Зазначимо, що за два дні до штурму заводу Ілона Маска, стало відомо про підпал електроопори на території заводу. Через це виробництво було призупинено на тиждень. Відповідальність за підпал взяли на себе ліві активісти.

Електромобілі все частіше стають об'єктом нападів з боку екологічних активістів, зокрема, через занепокоєння, що їх виробництво призводить до більших викидів, ніж виробництво автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, а також через те, що виробництво і підзарядка акумуляторів електромобілів є додатковим навантаженням на навколишнє середовище.

Нагадаємо, компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».

До слова, компанія Tesla Ілона Маска звільнить понад 10% своїх співробітників по всьому світу. Причиною є падіння продажів та зростання цін на електромобілі.