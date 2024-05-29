Трампу довелось продати свій літак через великі борги

Вартість літака Трампа Cessna Citation X становить $10 млн

Колишній американський президент Дональд Трамп продав один із своїх літаків через високі витрати на суди. Про це пише газета New York Post. Там уточнили, що йдеться про Cessna Citation X, де політик часто літав під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Вартість повітряного судна 1997 року становила $10 млн. Новим власником став будівельний магнат іранського походження Мердад Моайєді.

Мердада Моайєді New York Post назвала «мегадонором» Республіканської партії, який спрямував майже $250 тис. у політичний комітет, пов’язаний з кампанією Трампа у 2020 році.

Як пише видання, згідно із записами Федерального авіаційного управління 13 травня реєстрація літака була передана DT Air Corp, що входить до складу імперії Трампа, техаській компанії під назвою MM Fleet Holdings LLC.

Трамп є фігурантом відразу кількох судових справ, зокрема про штурм Капітолію, зберігання секретних документів та фальсифікацію фінансових документів. Наприкінці квітня агентство Bloomberg інформувало, що політик може мати справу з нестачею коштів на оплату послуг адвокатів, оскільки Національний комітет Республіканської партії відмовився оплачувати його судові витрати.

Раніше колишній президент виступив із останнім словом у суді всупереч забороні. Своє рішення щодо цього переглянув нью-йоркський суддя Артур Енгорон. У результаті Трампу дали кілька хвилин, щоби висловитися. Скандальний політик заявив про свою невинність, підкресливши, що все, що відбувається, – шахрайство, яке має на меті не дати йому знову стати господарем Білого дому.

До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа. П

Нагадаємо, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела. За інформацією видання, на одному із приватних заходів Трамп припустив, що, якщо він був би президентом, він бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань. Зазначається, що цим Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії.