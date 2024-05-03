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Сергій Таран Політолог

Трамп буде вимушений допомагати Україні. І ось чому

glavcom.ua
Трамп дуже довго повторював, що замість зброї «принесе мир за один день»
фото: Depositphotos

«У разі повернення Трампа у Білий дім можна буде чекати чого завгодно»

Трамп обіцяє не допомагати Україні, якщо Європа не буде допомагати так само як і США.

І це означає, що Трамп вимушений буде допомагати Україні хоча би тому, бо в останні місяці американської невизначеності – коли у Конгресі довго не могли проголосувати за допомогу Україні – європейська допомога за обсягом вже зрівнялася з американською.

Але справа навіть не в позиції Європи. Республіканці себе загнали у погану ситуацію, коли республіканські виборці і добра частина самих республіканців підтримують допомогу Україні (варто лише поглянути на розкол республіканців у Конгресі), а сам Трамп дуже довго повторював, що замість зброї «принесе мир за один день».

І тому зараз Трамп намагається маневрувати – шукаючи компроміс між своєю улюбленою риторикою ізоляціонізму і між необхідністю заявляти активну позицію щодо російсько-української війни, як того хочуть частина його виборців і однопартійців.

Хоча це також означає, що насправді жодного плану щодо України у Трампа немає. І у разі його повернення у Білий дім можна буде чекати чого завгодно – від спроб поставити війну на паузу до продовження довготривалої війни. Всі ці сценарії будуть для України складними. Але важливо, що всі вони відбуватимуться за активної політичної та фінансової співучасті Вашингтону.

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Джерело
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Теги: Дональд Трамп Україна США Європа

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Сергій Таран

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