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Готовий бомбити Москву? Трамп розповів, що робив би, якби війна почалася за його президентства

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Готовий бомбити Москву? Трамп розповів, що робив би, якби війна почалася за його президентства
фото з відкритих джерел

Трамп неодноразово робив заяви щодо припинення війни в Україні

Колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву. Про  це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією видання, на одному із приватних заходів Трамп припустив, що, якщо він був би президентом, він бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань. Зазначається, що цим Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, Трамп неодноразово робив заяви щодо припинення війни в Україні. Так, на початку травня під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі знову заявив, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

Раніше повідомлялося, що Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ.

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Теги: Дональд Трамп росія Москва війна

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