Син Байдена постане перед судом у справі про володіння зброєю

У США суд не закривав справу Хантера Байдена про зберігання зброї

Третій окружний апеляційний суд США відхилив клопотання сина президента країни Джо Байдена Хантера про закриття справи щодо зберігання зброї. Про це пише CNN із посиланням на судові документи. Зазначається, що команда спеціального прокурора Девіда Вайса довела відсутність суду юрисдикції розглядати справу.

«Ця апеляція відхилена, оскільки відповідач не довів, що рішення окружного суду має підстави бути оскарженим», – йдеться у постанові апеляційної колегії.

Якщо сторони не досягнуть угоди про визнання провини Байденом, судовий процес має стартувати на початку червня.

Хантера Байдена звинувачують у порушеннях, пов'язаних із володінням зброєю. За даними прокуратури США, у 2018 році він збрехав під час купівлі Colt Cobra, що не вживає наркотиків. Друге звинувачення пов'язане із вживанням заборонених речовин у період володіння зброєю.

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Його також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до 750 тисяч доларів США.