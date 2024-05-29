Адеємо зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні .

«Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів», – йдеться у дописі.

Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства перед важливою промовою про плани США щодо подальшої деградації російського військово-промислового комплексу в Берліні 30 травня.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вашингтон запровадив санкції щодо понад 4000 фізичних та юридичних осіб з метою притягнення Росії до відповідальності, включаючи 80% російського банківського сектора за активами.

Як повідомлялося раніше, у Києві Воллі Адейемо обговорить зусилля лідерів «Великої сімки» щодо розблокування російських активів вартістю близько 300 млрд доларів, заморожених Заходом після початку війни, що дасть Україні доступ до більшого фінансування у середньостроковій та довгостроковій перспективі, повідомив представник казначейства. Представник Мінфіну заявив, що міністри фінансів країн «Великої сімки» в суботу досягли суттєвого прогресу в переговорах про те, як використовувати майбутні доходи від цих російських активів для збільшення фінансування України, але не повідомив подробиць.

Адейемо також обговорить зусилля України щодо боротьби з корупцією та наголосить на зусиллях США, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати залучати приватні інвестиції, у тому числі через збільшення фінансування державного сектору, повідомив представник Мінфіну.