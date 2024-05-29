Головна Країна Політика
search button user button menu button

До Києва прибув заступник міністра фінансів США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув заступник міністра фінансів США
Заступник глави Мінфіну США Адейемо приїхав до Києва для переговорів
фото: пресслужба посольства США

Адеємо зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо. Про це повідомляє пресслужба посольства США в Україні .

«Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів», – йдеться у дописі.

Адейемо зустрінеться з помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства перед важливою промовою про плани США щодо подальшої деградації російського військово-промислового комплексу в Берліні 30 травня.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вашингтон запровадив санкції щодо понад 4000 фізичних та юридичних осіб з метою притягнення Росії до відповідальності, включаючи 80% російського банківського сектора за активами.

Як повідомлялося раніше, у Києві Воллі Адейемо обговорить зусилля лідерів «Великої сімки» щодо розблокування російських активів вартістю близько 300 млрд доларів, заморожених Заходом після початку війни, що дасть Україні доступ до більшого фінансування у середньостроковій та довгостроковій перспективі, повідомив представник казначейства. Представник Мінфіну заявив, що міністри фінансів країн «Великої сімки» в суботу досягли суттєвого прогресу в переговорах про те, як використовувати майбутні доходи від цих російських активів для збільшення фінансування України, але не повідомив подробиць.

Адейемо також обговорить зусилля України щодо боротьби з корупцією та наголосить на зусиллях США, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати залучати приватні інвестиції, у тому числі через збільшення фінансування державного сектору, повідомив представник Мінфіну.

Теги: США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тайвань уже поглядом шукає на горизонті американські авіанносці»
Захід проти Китаю. Що відбувається в індо-тихоокеанському регіоні
23 травня, 20:57
Сполучені Штати запровадили санкції щодо підприємств оборонно-промислового комплексу РФ
США розширили санкції проти Росії
1 травня, 21:31
Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками
США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками
30 квiтня, 11:12
Речник Держдепу США Метью Міллер розповів про підготовку нових пакетів допомоги Україні
США готують нові пакети військової допомоги Україні
8 травня, 23:31
Схвалення плану Німеччиною може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до забезпечення нової допомоги Україні
Німеччина схвалила план Штатів про використання доходів від активів РФ – Bloomberg
21 травня, 09:08
США надали ракетні комплекси класу «земля-земля» та інші системи озброєнь Atacms за умови, що Україна не буде використовувати їх для ударів по цілях у Росії
WSJ: Україна просить у США дозволу бити американською зброєю по цілях у Росії
18 травня, 06:40
Ллойд Остін та Браун проведуть віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі «Рамштайн»
18 травня, 21:48
Японія запровадила нові санкції проти росіян
Японія вслід за США розширила антиросійські санкції
24 травня, 09:52
Нетаньягу може здійснити візит до США
Нетаньягу може виступити у Конгресі США, але є один момент
24 травня, 08:58

Політика

До Києва прибув заступник міністра фінансів США
До Києва прибув заступник міністра фінансів США
Зеленський відвідає Францію: названо дату
Зеленський відвідає Францію: названо дату
Ексзаступник начальника Генштабу: критики Сирського ллють воду на млин Путіна
Ексзаступник начальника Генштабу: критики Сирського ллють воду на млин Путіна
МЗС виступило із заявою щодо спроб Пхеньяна запустити розвідувальний супутник
МЗС виступило із заявою щодо спроб Пхеньяна запустити розвідувальний супутник
Безпекові угоди та запобіжний захід ексзаступнику Єрмака. Головне за 28 травня
Безпекові угоди та запобіжний захід ексзаступнику Єрмака. Головне за 28 травня
Спікер Стефанчук назвав Путіна «допитливим читачем» і дав пораду
Спікер Стефанчук назвав Путіна «допитливим читачем» і дав пораду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Нардеп б'є на сполох: уряд почав порушувати закон про мобілізацію
19K
На Білгородщині спалахнула колона військової техніки (відео)
13K
Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн. Міграційна служба назвала причину
6846
Чому не було заміновано кордон на Харківщині? Експерти висунули несподівану версію
5470
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
4782
У Дніпрі чоловік виліз через вікно авто співробітників ТЦК: військкомат прокоментував

Новини

Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
Сьогодні, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
Сьогодні, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua