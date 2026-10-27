Німеччина вперше закупить українську наступальну зброю для власної армії

Берлін готує закупівлю українських ракет «Барс»

Німеччина готується придбати першу партію українських крилатих ракет «Барс» для випробувань у Бундесвері. Якщо угоду укладуть, це стане першим відомим випадком закупівлі німецькою армією наступальної зброї української розробки для власних потреб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, німецька влада розраховує завершити домовленості найближчими тижнями. Першу партію планують використати для випробувань, після яких військові оцінять можливість подальших закупівель. Раніше командування Сухопутних військ Німеччини повідомляло, що перші постачання недорогих далекобійних ракет можуть розпочатися у 2027 році.

Зацікавленість Берліна українською розробкою свідчить про посилення співпраці в оборонній галузі. Європейські союзники України дедалі активніше розглядають її військові технології як спосіб зміцнити власні армії та збільшити запаси далекобійного озброєння.

Які характеристики має «Барс»

«Барс» – український реактивний ударний безпілотник, конструкцію якого постійно вдосконалюють. За даними видання «Мілітарний», нова версія апарата долає до 1000 км, тоді як раніше заявлена дальність становила близько 700 км. Швидкість польоту перевищує 700 км/год.

Маса бойової частини залежить від модифікації та становить від 22,5 до 60 кг. Financial Times окремо зазначає, що корисне навантаження ракети може сягати 105 кг залежно від конфігурації. Ці показники описують різні характеристики апарата.

Розробники створили «Барс» як модульну платформу, яку можна адаптувати до різних завдань. Передбачено три категорії застосування:

DeepStrike – для ураження цілей на великій відстані.

MiddleStrike – для завдань на середній дальності.

FrontStrike – для застосування поблизу лінії фронту.

Зміна конфігурації дає змогу балансувати між запасом пального та масою бойової частини. За даними «Мілітарного», від першого базового зразка безпілотник пройшов понад 40 модернізацій та інженерних доопрацювань. На кінцевому етапі польоту система передбачає вибір між ручним керуванням оператором і використанням оптичного донаведення.

Для запуску «Барса» застосовують наземну пускову установку та невеликий твердопаливний прискорювач, який допомагає апарату набрати необхідну швидкість. Зовнішній вигляд пускової системи публічно не розкривають.

Реактивний безпілотник Барс фото: Музей російсько-української війни

Українські ракети виробляють у Німеччині

Останніми місяцями «Барси» виготовляє на німецькій території українсько-німецьке спільне підприємство. Його створили в межах програми Build with Ukraine («Будуємо з Україною»), започаткованої президентом України Володимиром Зеленським торік.

Спочатку ініціатива передбачала виробництво озброєння для українських військових за межами країни. Це мало збільшити виробничі потужності, знизити ризики російських ударів по підприємствах і сприяти обміну технологіями та досвідом. У перспективі українські виробники також мали отримати доступ до ринків країн НАТО.

Першу партію ракет, виготовлених у Німеччині коштом німецької сторони, передали Україні в жовтні. Тепер спільне підприємство готується постачати продукцію також для потреб Бундесверу.

Чому Берлін шукає далекобійні ракети

Німеччина прагне збільшити запаси далекобійного озброєння на тлі російської агресії та невизначеності щодо майбутніх гарантій безпеки з боку США. Відносно недорогі ракети мають доповнювати дорожчі високотехнологічні системи й давати змогу завдавати масованих ударів на значній відстані.

Берлін також зацікавлений в американських крилатих ракетах Tomahawk. Однак їхня висока вартість і тривалі строки виробництва ускладнюють швидке поповнення арсеналів. За даними Financial Times, постачання цих ракет Німеччині навряд чи розпочнеться раніше 2030-х років.

Серед альтернатив розглядають американську крилату ракету Anthem, яку розробляє компанія Covenant. Водночас український «Барс» привертає увагу можливістю серійного виробництва та різними варіантами застосування.

Нагадаємо, у жовтні «Главком» повідомляв, що українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини. Тоді йшлося про розгляд української розробки серед кандидатів на оснащення німецьких сухопутних військ недорогими далекобійними ракетами.