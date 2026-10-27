Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина вперше закупить українську наступальну зброю для власної армії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина вперше закупить українську наступальну зброю для власної армії
Реактивний безпілотник Барс
фото: Музей російсько-української війни

Берлін готує закупівлю українських ракет «Барс»

Німеччина готується придбати першу партію українських крилатих ракет «Барс» для випробувань у Бундесвері. Якщо угоду укладуть, це стане першим відомим випадком закупівлі німецькою армією наступальної зброї української розробки для власних потреб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За даними видання, німецька влада розраховує завершити домовленості найближчими тижнями. Першу партію планують використати для випробувань, після яких військові оцінять можливість подальших закупівель. Раніше командування Сухопутних військ Німеччини повідомляло, що перші постачання недорогих далекобійних ракет можуть розпочатися у 2027 році.

Зацікавленість Берліна українською розробкою свідчить про посилення співпраці в оборонній галузі. Європейські союзники України дедалі активніше розглядають її військові технології як спосіб зміцнити власні армії та збільшити запаси далекобійного озброєння.

Які характеристики має «Барс»

«Барс» – український реактивний ударний безпілотник, конструкцію якого постійно вдосконалюють. За даними видання «Мілітарний», нова версія апарата долає до 1000 км, тоді як раніше заявлена дальність становила близько 700 км. Швидкість польоту перевищує 700 км/год.

Маса бойової частини залежить від модифікації та становить від 22,5 до 60 кг. Financial Times окремо зазначає, що корисне навантаження ракети може сягати 105 кг залежно від конфігурації. Ці показники описують різні характеристики апарата. 

Розробники створили «Барс» як модульну платформу, яку можна адаптувати до різних завдань. Передбачено три категорії застосування:

  • DeepStrike – для ураження цілей на великій відстані.
  • MiddleStrike – для завдань на середній дальності.
  • FrontStrike – для застосування поблизу лінії фронту.

Зміна конфігурації дає змогу балансувати між запасом пального та масою бойової частини. За даними «Мілітарного», від першого базового зразка безпілотник пройшов понад 40 модернізацій та інженерних доопрацювань. На кінцевому етапі польоту система передбачає вибір між ручним керуванням оператором і використанням оптичного донаведення.

Для запуску «Барса» застосовують наземну пускову установку та невеликий твердопаливний прискорювач, який допомагає апарату набрати необхідну швидкість. Зовнішній вигляд пускової системи публічно не розкривають.

Реактивний безпілотник Барс
Реактивний безпілотник Барс
фото: Музей російсько-української війни

Українські ракети виробляють у Німеччині

Останніми місяцями «Барси» виготовляє на німецькій території українсько-німецьке спільне підприємство. Його створили в межах програми Build with Ukraine («Будуємо з Україною»), започаткованої президентом України Володимиром Зеленським торік.

Спочатку ініціатива передбачала виробництво озброєння для українських військових за межами країни. Це мало збільшити виробничі потужності, знизити ризики російських ударів по підприємствах і сприяти обміну технологіями та досвідом. У перспективі українські виробники також мали отримати доступ до ринків країн НАТО.

Першу партію ракет, виготовлених у Німеччині коштом німецької сторони, передали Україні в жовтні. Тепер спільне підприємство готується постачати продукцію також для потреб Бундесверу.

Чому Берлін шукає далекобійні ракети

Німеччина прагне збільшити запаси далекобійного озброєння на тлі російської агресії та невизначеності щодо майбутніх гарантій безпеки з боку США. Відносно недорогі ракети мають доповнювати дорожчі високотехнологічні системи й давати змогу завдавати масованих ударів на значній відстані.

Берлін також зацікавлений в американських крилатих ракетах Tomahawk. Однак їхня висока вартість і тривалі строки виробництва ускладнюють швидке поповнення арсеналів. За даними Financial Times, постачання цих ракет Німеччині навряд чи розпочнеться раніше 2030-х років.

Серед альтернатив розглядають американську крилату ракету Anthem, яку розробляє компанія Covenant. Водночас український «Барс» привертає увагу можливістю серійного виробництва та різними варіантами застосування.

Нагадаємо, у жовтні «Главком» повідомляв, що українські ракети «Барс» потрапили до планів переозброєння Німеччини. Тоді йшлося про розгляд української розробки серед кандидатів на оснащення німецьких сухопутних військ недорогими далекобійними ракетами.

Читайте також:

Теги: технології зброя Німеччина безпілотник дрон Tomahawk Берлін військові ракета озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водночас вибух не призвів до перебоїв у роботі мобільного зв’язку
У Молдові дрон вибухнув біля вежі мобільного зв’язку (фото)
30 вересня, 11:02
Під час останнього слова жінка назвала свої дії помилкою та заперечила, що мала намір підтримувати війну Росії проти України
У Латвії жінку засуджено до шести років за донат армії РФ
7 жовтня, 21:41
Пожежа почалася після атаки безпілотників, пролунало мінімум два вибухи
В Омську палає найбільший нафтопереробний завод Росії (відео)
8 жовтня, 15:41
Концентрація засобів ураження дає змогу Росії створювати значне навантаження на українську ППО
Росія змінила підхід до масованих ударів: пояснення ISW
9 жовтня, 03:00
Нинішня ескалація відбувається на тлі відновлення масштабних бойових дій у Ємені
Хусити атакували Саудівську Аравію: загорівся пасажирський літак
9 жовтня, 04:45
Сергій Панфілов із дружиною Надією після церемонії вручення «Золотої Зірки»
«Не купиш і не пропхнеш»: Герой України про те, як отримують «Зірку» і що вона дає родині
2 жовтня, 11:31
Наслідки російського удару по Запоріжжю 18 жовтня
20 локацій під ударом. Повітряні сили розкрили наслідки масованої атаки РФ
18 жовтня, 08:39
Невелику кількість військових, зокрема для протиповітряної оборони, планують залишити
Іран пригрозив США ударами: Вашингтон виводить військових із баз на Близькому Сході
22 жовтня, 03:05
Розміщення балістики на території Білорусі – це загроза насамперед для заходу України, заявив Зеленський
Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
17 жовтня, 17:17

Політика

Німеччина вперше закупить українську наступальну зброю для власної армії
Німеччина вперше закупить українську наступальну зброю для власної армії
Угода з Трампом дозволила Росії збільшити виробництво дизелю
Угода з Трампом дозволила Росії збільшити виробництво дизелю
«Передати 10% запасів»: Хмара звернувся до партнерів щодо ракет ППО
«Передати 10% запасів»: Хмара звернувся до партнерів щодо ракет ППО
Перемишль призупинив партнерство зі Львовом
Перемишль призупинив партнерство зі Львовом
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
Угода Трампа з Москвою отримала несподіване продовження: що задумали демократи
Зеленський призначив посла України в Габоні
Зеленський призначив посла України в Габоні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
153K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
88K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua