Федеральний суд США тимчасово відновив тарифи Трампа після скасування

Тарифи можуть застосовуватися щонайменше до 9 червня, коли обидві сторони подадуть юридичні аргументи

Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні тимчасово відновив дію масштабних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Раніше Суд з міжнародної торгівлі постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, коли ввів ці мита, і наказав їх негайно заблокувати. Після цього адміністрація Трампа подала апеляційний позов.

Апеляційний суд не надав обґрунтування свого рішення, але встановив терміни для подачі аргументів сторонами: до 5 червня – для позивачів, і до 9 червня –для адміністрації.

Напередодні Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США ухвалив рішення заблокувати набуття чинності глобальних імпортних мит, введених президентом Дональдом Трампом, заявивши, що глава держави перевищив свої повноваження.

У рішенні колегії з трьох суддів йшлося про те, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA), на який Трамп послався для обґрунтування запровадження мит, не дає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ.

Варто зазначити, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності».

Трамп підписав указ про взаємні мита по всьому світу. За його словами, Штати запровадять 10% тариф на весь імпорт: «Друзі та вороги США десятиліттями розграбовували американську економіку, але із запровадженням дзеркальних мит цьому прийшов кінець».

На імпорт з усіх країн світу запроваджено 10%, а також додаткові індивідуальні мита приблизно для 60 країн, які, на думку його адміністрації, мають найбільш несправедливі торговельні відносини зі США.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що відкладе запровадження 50% тарифів на товари з Європейського Союзу до 9 липня, надавши сторонам додатковий час для переговорів. Це рішення було ухвалене після «дуже приємної розмови» з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю.

До слова, введені президентом США Дональдом Трампом тарифи не спричинили сплеску іноземних інвестицій, які він обіцяв. Натомість змінили ставлення інвесторів.

Зауважимо, адміністрація Трампа визнала те, що американці платять за тарифи, запроваджені президентом. Це сталося після того, як компанія Walmart оголосила про підвищення цін, посилаючись на вплив тарифів.