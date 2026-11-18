Президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому неодноразово намагався відновити особисті контакти з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Для цього американська адміністрація передавала дипломатичними каналами листи, адресовані північнокорейському керівнику. Однак представники КНДР кілька разів відмовлялися навіть приймати ці послання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на MS NOW.

За інформацією видання, після інавгурації Трампа в січні 2025 року Вашингтон неодноразово намагався встановити прямий контакт із Пхеньяном.

Двоє співрозмовників, обізнаних із ситуацією, розповіли журналістам, що американська адміністрація використовувала для цього дипломатичні канали при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

Представники США намагалися особисто вручити листи північнокорейським дипломатам, проте ті відмовлялися їх приймати. У посланнях Трамп пропонував відновити канали зв'язку між двома державами та повернутися до переговорів із Кім Чен Ином.

При цьому залишається невідомим, чи вдалося американській стороні згодом передати хоча б один із листів безпосередньо північнокорейському лідеру.

Офіційного пояснення відмов північнокорейська влада не надала. Водночас аналітики припускають, що така позиція пов'язана зі зміною зовнішньополітичних пріоритетів КНДР та її прагненням отримати вигідніші умови для можливого відновлення переговорів зі Сполученими Штатами.

Як повідомляло південнокорейське видання Korea JoongAng Daily у червні 2025 року, небажання приймати листи американського президента могло бути свідомою дипломатичною тактикою Пхеньяна.

За оцінками аналітиків, Північна Корея прагне посилити власні переговорні позиції та домогтися від Вашингтона визнання її статусу ядерної держави.

Саме це, ймовірно, є одним із ключових питань, які північнокорейське керівництво хотіло б вирішити перед поверненням до повноцінного діалогу зі США. Крім того, за останні роки КНДР суттєво зміцнила відносини з Росією та зберегла тісні зв'язки з Китаєм.

На думку експертів, співпраця з Москвою та Пекіном могла зменшити зацікавленість Пхеньяна у швидкому відновленні відносин із Вашингтоном.

Водночас північнокорейська сторона раніше наголошувала, що добрі особисті відносини між Трампом і Кім Чен Ином самі собою не стануть підставою для відмови країни від ядерної програми.

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа лідери США та КНДР провели три особисті зустрічі.

Перший історичний саміт відбувся в червні 2018 року в Сінгапурі. Наступного разу політики зустрілися в лютому 2019 року у столиці В'єтнаму Ханої.

Третя зустріч відбулася в червні 2019 року в демілітаризованій зоні на кордоні Північної та Південної Кореї.

Крім особистих переговорів, Трамп і Кім Чен Ин активно листувалися. За наявними даними, протягом першого президентського терміну американського лідера вони обмінялися щонайменше 27 особистими листами.

Трамп неодноразово називав отримані послання «прекрасними листами» та публічно наголошував на добрих відносинах із керівником Північної Кореї. Однак дипломатичні контакти не привели до укладення угоди щодо ядерної програми КНДР.

Зокрема, саміт у Ханої завершився безрезультатно, оскільки сторони не змогли домовитися про умови денуклеаризації Північної Кореї та скасування американських санкцій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп у серпні 2026 року заявив про намір зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином до кінця року. Американський президент наголосив на добрих особистих відносинах із північнокорейським керівником та висловив зацікавленість у відновленні дипломатичних переговорів щодо ядерної програми Пхеньяна. Водночас представники КНДР заявляли, що особисті стосунки двох лідерів не змінюють позиції Північної Кореї щодо політики Вашингтона.