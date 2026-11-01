Північна Корея викрала понад $6 млрд із криптобіржі Binance – ФБР

Кібератаки на криптовалютні платформи вже неодноразово пов'язували з КНДР

Американське відомство пов'язало масштабну кібератаку з угрупованням TraderTraitor

Федеральне бюро розслідувань США поклало на Північну Корею відповідальність за викрадення понад $6 млрд у цифрових активах із найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance. За даними американського відомства, зловмисники вже переводять викрадені кошти в криптовалюту Ethereum, а згодом можуть відмити їх через децентралізовані фінансові сервіси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та повідомлення ФБР.

Хакери переводять викрадені активи в Ethereum

31 жовтня Федеральне бюро розслідувань США оприлюднило повідомлення, у якому назвало Північну Корею відповідальною за викрадення цифрових активів із криптовалютної біржі Binance. Американські правоохоронці ідентифікували цю кіберзлочинну діяльність як операцію угруповання TraderTraitor.

За інформацією ФБР, викрадення відбулося приблизно 29 жовтня 2026 року. Загальна вартість привласнених активів перевищує $6 млрд. За оцінкою аналітичної компанії TRM Labs, зловмисники вивели з гаманців Binance близько $6,36 млрд у десяти блокчейн-мережах. Основну частину суми переказали приблизно за 20 хвилин.



Американське відомство разом із партнерами із Секретної служби США та Служби внутрішніх доходів відстежує переміщення викрадених коштів. За спостереженнями ФБР, хакери переважно обмінюють отримані активи на ефір (ETH) – криптовалюту мережі Ethereum.

Наступним етапом може стати приховування походження грошей за допомогою децентралізованих фінансових сервісів (DeFi) та платформ миттєвого обміну криптовалют. Такі операції ускладнюють відстеження транзакцій і встановлення кінцевих отримувачів.

ФБР закликало учасників криптовалютного ринку допомогти зупинити операції, пов'язані з адресами, які використовують зловмисники. Звернення стосується операторів блокчейн-вузлів, криптовалютних бірж, обмінних платформ, DeFi-сервісів та компаній, що аналізують транзакції.

Також американське відомство оприлюднило перелік криптовалютних адрес, пов'язаних із хакерами. Учасників ринку закликали блокувати транзакції з цих гаманців та не допускати подальшого переміщення викрадених активів.

Як хакери атакували Binance

За інформацією самої біржі, інцидент стосувався її гарячого гаманця – сховища цифрових активів, підключеного до інтернету та призначеного для проведення операцій. Попереднє розслідування Binance вказувало на можливу компрометацію ноутбука інженера DevOps. Через нього зловмисники могли отримати доступ до внутрішньої інфраструктури та ініціювати несанкціоноване виведення коштів.

У компанії наголосили, що не виявили ознак витоку приватних ключів криптовалютних гаманців. Пізніше біржа повідомила про виявлення додаткових точок проникнення. Повну технічну картину інциденту ще належить встановити.



За даними Binance, після виявлення атаки компанія разом із правоохоронцями, аналітиками блокчейну, емітентами криптовалют та іншими партнерами почала відстежувати й блокувати викрадені активи. Станом на 30 жовтня вдалося заморозити приблизно $3 млрд.

Крім того, біржа тимчасово призупинила виведення коштів для проведення додаткових перевірок безпеки. Внесення депозитів та робота інших сервісів, які не постраждали від інциденту, продовжувалися.

Binance вже забезпечила покриття 90% збитків

31 жовтня криптовалютна біржа повідомила, що забезпечила відновлення приблизно 90% вартості постраждалих активів. Для цього Binance виділила понад $6,34 млрд власних коштів, а також залучила частину резервного фонду SAFU, призначеного для захисту користувачів у надзвичайних ситуаціях, і кошти страхового фонду ф'ючерсного напряму.

У компанії наголосили, що фінансові втрати від викрадення не перекладатимуть на клієнтів. Десять найбільших за обсягом активів, серед яких Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB та Solana, вже забезпечені резервами на 100%.

Решту 10% біржа планує покрити шляхом придбання відповідних токенів на ринку та через позабіржові операції. За поясненням Binance, ці активи мають нижчу ліквідність, тому на їх придбання може знадобитися більше часу.

Водночас 90% покриття збитків не означає, що біржа повернула таку частину викраденої криптовалюти від хакерів. Йдеться про поповнення резервів відповідними активами за рахунок ресурсів компанії.

Binance також повідомила, що планує відновити виведення коштів у неділю, 1 листопада, після завершення перевірок безпеки.

Попередні атаки північнокорейських хакерів

Кібератаки на криптовалютні платформи вже неодноразово пов'язували з Північною Кореєю. У лютому 2025 року хакери викрали з біржі Bybit приблизно $1,5 млрд. ФБР тоді також поклало відповідальність за напад на угруповання TraderTraitor. Нинішній інцидент із Binance за масштабом приблизно вчетверо перевищує попереднє викрадення.

Нагадаємо, у лютому 2025 року «Главком» повідомляв про викрадення майже $1,5 млрд із криптовалютної біржі Bybit. Тоді зловмисники скористалися вразливістю в механізмі підписання транзакцій холодного гаманця Ethereum.