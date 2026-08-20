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Трамп анонсував зустріч із Кім Чен Ином цього року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп анонсував зустріч із Кім Чен Ином цього року
Трамп зазначив, що має добрі відносини з Кім Чен Ином
фото: Getty Images

Дональд Трамп прагне відновити дипломатичні зусилля щодо північнокорейської ядерної програми

Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у поточному році. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Деталей майбутньої поїздки американський лідер не уточнив, зробивши цю заяву під час спілкування з журналістами на території Білого дому біля нового вертолітного майданчика.

Трамп згадав про наявність у Кім Чен Ина 57 дуже потужних ядерних боєголовок, підкресливши, що за його президентства поява такого арсеналу була б неможливою.

«У нього 57 дуже потужних ядерних боєголовок. Він ніколи не повинен був цього допустити, вони ніколи не повинні були цього допустити – якби я був президентом, я б ніколи цього не допустив», – заявив Дональд Трамп.

Трамп нагадав про досвід зустрічей із північнокорейським лідером під час свого першого терміну, зокрема про історичний перехід кордону Північної Кореї у 2019 році, наголосивши на своїх добрих стосунках із диктатором.

Реакція Пхеньяна на ці заяви залишається стриманою. Як повідомляє Wall Street Journal із посиланням на державні ЗМІ КНДР, молодша сестра лідера Кім Йо Чен зазначила, що скорочення військових навчань із Південною Кореєю не змінює загальної позиції країни щодо США та їхньої ворожої політики, хоча глава Північної Кореї особисто збережно добрі спогади про Трампа.

«Особисто глава нашої держави має добрі спогади та почуття до Трампа. Тим не менш, ворожа політика США залишається незмінною», – підкреслила Кім Йо Чен.

Офіційних додаткових коментарів від Білого дому щодо деталей майбутніх переговорів наразі не надходило.

Як відомо, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прибув до Сеула для переговорів із керівництвом Південної Кореї на тлі спроб президента США Дональда Трампа відновити дипломатичні контакти з лідером КНДР Кім Чен Ином. Китайський дипломат закликав Вашингтон змінити політику щодо Пхеньяна.

Теги: Дональд Трамп Кім Чен Ин США Північна Корея

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