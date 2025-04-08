Трамп оголосив, що пройде медогляд

Глава Білого дому не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я

Американський президент перевірить свій стан у Військово-медичному центрі Волтера Ріда

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив, що пройде щорічний медогляд. Він відбудеться у п’ятницю, 11 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

Медогляд Трампа відбуватиметься у Військово-медичному центрі Волтера Ріда.

«Я ніколи не відчував себе краще, однак ці речі повинні бути зроблені», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що він «незадоволений» ударами Росії по Україні, оскільки США намагаються покласти край бойовим діям.

Раніше президент США Дональд Трамп розкритикував торговельну політику Європейського Союзу, звинувативши його у недобросовісному ставленні до американських товарів. Зокрема, він заявив, що ЄС, як і Японія, не купує американські автомобілі та сільськогосподарську продукцію, водночас експортує мільйони власних авто до США.

До слова, членкиня Палати представників США від Демократичної партії Майкі Шеррілл підготувала законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов’язав би мільярдера Ілона Маска та його співробітників у Департаменті ефективності уряду (DOGE) проходити тести на вживання наркотиків.