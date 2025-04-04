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CNN: Білий дім звільнив трьох чиновників з Ради нацбезпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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CNN: Білий дім звільнив трьох чиновників з Ради нацбезпеки
Білий дім звільнив трьох високопосадовців з Ради нацбезпеки
фото: РАР

Звільнення відбулись після зустрічі з активісткою Лорою Лумер

Білий дім звільнив щонайменше трьох співробітників Ради національної безпеки. Про це повідомляє Главком з посиланням на CNN.

CNN це пише з посиланням на три обізнані джерела в адміністрації. Зазначається, що після зустрічі президента Дональда Трампа з ультраправою активісткою Лорою Лумер, яка поставила під сумнів лояльність цих фахівців президентові, і відбулись кадрові зміни.

«Звільнення відбулися після того, як Лора Лумер, ультраправа активістка, яка колись стверджувала, що події 11 вересня 2001 року були роботою внутрішніх кіл, закликала президента Трампа під час зустрічі в середу позбутися кількох членів його команди Ради нацбезпеки, включно з першим заступником радника», – пише CNN.

За повідомленням інсайдерів, до списку Лумер увійшло близько 10 осіб. Однак звільнені були троє – директор з питань розвідки Браян Волш, старший директор із законодавчих питань Томас Будрі, та старший директор з питань технологій і нацбезпеки Девід Фейт.

Канал відзначив, що раніше вони працювали, зокрема, в командах Марко Рубіо й Майка Волтца. У самій Раді з питань нацбезпеки Білого дому заявили, що не коментують кадрові зміни.

Нагадаємо, Міністерство оборони США підготувало список співробітників, яких готове звільнити у рамках політики адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо скорочення штату федеральних відомств. 

До слова, президент США Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна та ще п’ятьох адміралів і генералів. 

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Теги: кадрові зміни звільнення США

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