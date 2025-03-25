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Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Скандальна переписка щодо ударів США по Ємену: реакція Трампа
«Майкл Волц засвоїв урок, і він хороша людина», – наголосив Трамп
фото: Haiyun Jiang for The New York Times

Раніше медіа писали, що помічника Трампа з нацбезпеки і голову Пентагону можуть відправити у відставку через скандал

Президент США Дональд Трамп підтримав свого радника з національної безпеки Майка Волца на тлі інциденту зі зливом даних журналістові Atlantic через чат в месенджері Signal. Як передає «Главком», про це Трамп сказав в інтервʼю NBC News. 

«Майкл Волц засвоїв урок, і він хороша людина», – наголосив Трамп.

Ці слова стали першими суттєвими коментарями Трампа після цього скандалу. Ще напередодні він казав, що нічого не про це не знає. Американський президент повторив, що поява журналіста Джеффрі Ґолдберга в чаті «зовсім не вплинула» на військову операцію.

Коли його запитали, як йому пояснили появу журналіста в чаті у Signal, Трамп сказав: «На телефоні був один із людей Майкла. У співробітника був його (Джеффрі Ґолдберга – ред.)н омер».

Президент США висловив упевненість у своїй команді, сказавши, що він не розчарований подіями, які привели до історії з Atlantic. За його словами, ця ситуація була «єдиним збоєм за два місяці, і виявилося, що він несерйозний».

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах. Як передає «Главком», про це Голдберг написав у матеріалі, опублікованому на сайті видання.

«Незадовго до 14:00 за східним часом 15 березня світ дізнався, що Сполучені Штати бомбардують об’єкти хуситів у Ємені. Проте я знав за дві години до того, як вибухнули перші бомби, що атака може бути. Причина, чому я це знав, полягає в тому, що Піт Гегсет, міністр оборони, надіслав мені текстове повідомлення про план війни об 11:44 ранку. План містив точну інформацію про пакети зброї, цілі та час», – написав він.

Згодом обговорення американськими чиновниками планів ударів по Ємену в звичайному чаті, а не через захищені канали зв’язку, викликало серйозну реакцію серед політиків у США. Конгресмени вимагають розслідувати цей інцидент, називаючи його серйозним порушенням оперативної безпеки.

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Теги: Дональд Трамп скандал Піт Гегсет

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