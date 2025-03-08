Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time

Найбільше зупинка розвідданих вплинула на українців у Курській області

Рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні. Про це пише «Главком» із посиланням на Time.

«Через цю паузу є сотні загиблих українців», – сказав один з офіцерів у інтерв’ю Time у п’ятницю в Києві, попросивши не називати його імені.

«Найбільша проблема – це моральний стан», – додав він, оскільки Збройні сили змушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння, не через російські атаки, а через ставлення США. «Це дійсно дає перевагу ворогу на передовій».

Видання також пише, що найгостріше зупинка розвідданих вплинула на українців у Курській області, де Збройні сили намагаються втримати смугу території, яку вони захопили під час наступу минулого серпня.

«Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета – обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією», – пише Time.

Зазначимо, українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем Himars навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового і фахівця із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергія Бескрестнова.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.