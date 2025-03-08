Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time

Наталія Антонюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
колаж: Главред

Найбільше зупинка розвідданих вплинула на українців у Курській області

Рішення США призупинити цього тижня передачу військової розвідувальної інформації Україні допомогло просуванню Росії вздовж критичної частини фронту, призвівши до загибелі багатьох українських солдатів за останні дні. Про це пише «Главком» із посиланням на Time. 

«Через цю паузу є сотні загиблих українців», – сказав один з офіцерів у інтерв’ю Time у п’ятницю в Києві, попросивши не називати його імені.

«Найбільша проблема – це моральний стан», – додав він, оскільки Збройні сили змушені воювати без деяких із найкращих систем озброєння, не через російські атаки, а через ставлення США. «Це дійсно дає перевагу ворогу на передовій».

Видання також пише, що найгостріше зупинка розвідданих вплинула на українців у Курській області, де Збройні сили намагаються втримати смугу території, яку вони захопили під час наступу минулого серпня.

«Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета – обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією», – пише Time. 

Зазначимо, українські військові можуть завдавати ударів по позиціях загарбників за допомогою систем Himars навіть без розвідданих з боку США, але раніше вони надавали більш точні координати цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву військового і фахівця із систем радіоелектронної боротьби і зв'язку Сергія Бескрестнова.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.

Читайте також:

Теги: США розвідка втрати ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Противник надірвався на Покровському напрямку
Покровський напрямок. ЗСУ провчили росіян
Вчора, 14:25
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про намір подати судовий позов проти Google
Мексика хоче судитися з Google через перейменування Мексиканської затоки
18 лютого, 14:41
Трамп має переговорні плани із лідерами Росії та Китаю
Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним та Сі Цзіньпіном
14 лютого, 08:43
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10120 танків
Втрати ворога станом на 19 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
19 лютого, 07:32
Келлог назвав Зеленського «бойовим і відважним лідером нації у стані війни»
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
21 лютого, 15:58
Ціни на яйця у США залишаються рекордними
На США чекає різке зростання цін на яйця
27 лютого, 07:57
Сварка в Білому дому нікому не пішла на користь, вважає Фрідріх Мерц
Фрідріх Мерц: конфлікт між Зеленським і Трампом міг бути «зрежисованим»
3 березня, 17:40
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2025 року
5 березня, 00:40
Президент сподівається отримати перші результати наступного тижня
Українська та американська команди почали працювати над зустріччю – Зеленський
5 березня, 19:20

Суспільство

Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
Заборона США на передачу розвідданих призвела до великих втрат ЗСУ – Time
Як змінилося ставлення українців до 8 березня: опитування зафіксувало тренд
Як змінилося ставлення українців до 8 березня: опитування зафіксувало тренд
Росіяни обіцяють запустити один енергоблок ЗАЕС. Експертка пояснила, чи це можливо
Росіяни обіцяють запустити один енергоблок ЗАЕС. Експертка пояснила, чи це можливо
Був важко поранений під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Снігіра
Був важко поранений під час виконання бойового завдання. Згадаймо Івана Снігіра
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича
У Львові запрацював віртуальний музей Романа Шухевича

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 березня 2025
37K
«Немає сенсу». Експертка з ядерної енергетики закликала припинити місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
13K
Трамп розлютився через масований обстріл України – Axios
11K
Авіаконцерн Airbus попередив Європу про ризики від закупівлі американського озброєння
9415
Що може «вистрелити» після війни? Експерт пояснив, у що варто інвестувати

Новини

8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:44
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua