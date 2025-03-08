Природний аналог Ozempic: учені знайшли альтернативу без побочок

Американські вчені відкрили природну молекулу BRP, яка може придушувати апетит

Препарат Ozempic для лікування діабету багато хто у світі використовує, щоб схуднути, проте побічні ефекти лякають бажаючих. Схоже, популярному препарату зявилась альтернатива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання New Atlas.

Американські вчені зі Стенфордської медичної школи спільно з колегами з інших країн відкрили природну молекулу BRP, яка може придушувати апетит і знижувати вагу, подібно до популярного препарату семаглутиду (Ozempic, Mounjaro та інші).

BRP діє через окремий, але подібний метаболічний шлях, активуючи нейрони в гіпоталамусі – області мозку, що відповідає за апетит та обмін речовин. На відміну від семаглутиду, який впливає на рецептори в мозку, кишечнику та інших тканинах, BRP, як передбачається, діє цілеспрямованіше.

«BRP, мабуть, впливає безпосередньо на гіпоталамус, що може зробити його більш безпечною альтернативою для зниження ваги», – пояснила Катрін Свенссон, доцент кафедри патології та старший автор дослідження.

Для ідентифікації BRP спеціалісти використали штучний інтелект. Алгоритм під назвою Peptide Predictor проаналізував 20 тис. людських генів, що кодують білки, і виділив 373 прогормони, які можуть бути розщеплені на біологічно активні пептиди. Серед них було виявлено BRP – пептид із 12 амінокислот, який показав високу активність у лабораторних тестах на нейронах.

Випробування на тваринах підтвердили ефективність BRP. У худих мишей та міні-свиней ін'єкції BRP знижували споживання їжі на 50% протягом години після введення. У опасистих мишей, які отримували BRP протягом 14 днів, спостерігалася втрата ваги в середньому на 3 гр, переважно за рахунок жиру, при цьому покращилася толерантність до глюкози та інсуліну.

Важливо, що BRP не викликав побічних ефектів, таких як зміни у поведінці, споживанні води чи травленні. Це робить його перспективним кандидатом на подальші дослідження.

Нагадаємо, що у Ozempic виявився поганий побічний ефект: діюча речовина порушує кровотік до очей, що призводить до їх запалення і може спричинити повну втрату зору.