Трамп знову обурився ударами Росії по Україні

Трамп: Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що він «незадоволений» ударами Росії по Україні, оскільки США намагаються покласти край бойовим діям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони зараз бомблять як божевільні. Вони бомблять – я не знаю, що там відбувається. Це не найкраща ситуація», – сказав Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Зауваження Трампа пролунали після запитання про те, чому його новий тарифний план не включає жодних зборів з РФ. Він сказав, що це тому, що «ми не ведемо бізнес, по суті, з Росією, тому що вони воюють».

Трамп сказав, що офіційні особи США зустрічаються з Росією та Україною, «і ми наближаємося до цього». Однак він не сказав, чи означає це близькість до припинення вогню.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує розмовляти з представниками Російської Федерації для того, аби закінчити російсько-українську війну. Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.

Нагадаємо, Росія застосувала проти України впродовж минулого тижня понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, із них понад 20 – позаминулої ночі.