Американська конгресменка хоче зобов'язати Маска здавати тести на наркотики

Щоправда, шанси на успіх наразі є незначними

Членкиня Палати представників США від Демократичної партії Майкі Шеррілл підготувала законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов’язав би мільярдера Ілона Маска та його співробітників у Департаменті ефективності уряду (DOGE) проходити тести на вживання наркотиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Законопроєкт Шеррілл, копія якого є у розпорядженні видання, вимагатиме від спеціальних державних службовців проходити тест на наркотики перед початком роботи та брати участь у програмі вибіркового тестування на наркотики.

Аргументуючи важливість ухвалення законопроєкту, Шеррілл процитувала публікацію Wall Street Journal від 2024 року, в якій йшлося, що Маск вживав заборонені наркотики, як-от ЛСД, кокаїн, екстазі та кетамін.

«Ті, хто має доступ до секретної інформації, повинні проходити ретельну перевірку, об'єктивно дивитись на речі і проявляти розсудливість», – наголосила конгресменка.

Водночас, як зауважує Axios, законопроєкт навряд чи буде ухвалений найближчим часом, оскільки республіканці контролюють обидві палати Конгресу і Білий дім.

Раніше Ілон Маск відзначився епатажною появою у штаті Вісконсин. Він вийшов на сцену в капелюсі у вигляді шматка сиру та вручив два чеки по $1 млн виборцям-республіканцям, які брали участь у кампаніях на підтримку президента Дональда Трампа.

Також «Главком» писав, що очільник DOGE Ілон Маск під час вечері у Білому домі грався зі столовими приборами, причому поруч з ним був президент Трамп.