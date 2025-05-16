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Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі
Туск, Зеленський, Макрон, Стармер та Мерц говорили з Трампом
фото: x.com/EmmanuelMacron

Європейські лідери прокоментували дії Росії на стамбульських переговорах

У Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню, передає «Главком».

Президент Франції Еммануель Макрон підкреслив, що диктатор Путін знову не відреагував на пропозицію всесяжного припинення вогню, підтриману США, Україною та Європою. 

Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі фото 1

«Путін знову не відреагував на пропозицію щодо безумовного припинення вогню, внесену американцями та підтриману Україною та європейцями. Відмовившись від припинення вогню та діалогу з Україною, Росія показує, що не хоче миру та намагається виграти час, продовжуючи війну», – написав Макрон.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз, НАТО та Канада не допустять «відбудови Росією імперії».

«Як Європа, ми витрачаємо у 2,5 раза більше, ніж Росія, на мирний період, ніж Росія витрачає на воєнний період. Все, що потрібно, це витрачати ці гроші краще. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля», – наголосив Сікорський.

Прем’єр-міністр Польщі Туск наголосив, що Москва «де-факто перервала переговори та відмовилися припинити вогонь».

Європейські лідери прокоментували позицію Росії на переговорах у Стамбулі фото 2

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав, що «дуже розчарований» через втрачену Росією можливість почати переговори про припинення вогню.

Агенство Reuters процитувало слова прем’єра Великої Британії Кіра Стармера, який наголосив, що позиція Росії «явно неприйнятна», й анонсував тісну координацію з Україною та США.

Згодом у соціальній мережі Стармер написав: «Я не прийму, щоб Росія згодом порушила питання припинення вогню».

«Люди в Україні та в усьому світі заплатили ціну за агресію Путіна, тепер він має заплатити ціну за уникнення миру», – написав Стармер та додав, що Британія завжди буде підтримувати Україну.

Премʼєр-міністерка Італії Джоржа Мелоні теж наголосила на потребі негайного припинення вогню: «Ми побачили, хто готовий робити важливі кроки заради миру, а хто – менш охочий». Слова Мелоні процитувало видання ANSA.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, глава Франції Емануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер та глава уряду Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, політики обговорили зустріч у Стамбулі. Як зазначив лідер нашої держави, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій.

Як відомо, українська та російська делегації завершили переговори про припинення вогню. Як зазначив міністр оборони та глава української делегації Рустем Умєров, посадовці під час зустрічі обговорювали можливість обміну у форматі «1000 на 1000». За його словами, це станеться «найближчим часом», проте точну дату він не озвучив. «Ми знаємо дату, але поки не будемо говорити її», – сказав Умєров.

Крім того, делегації готують зустріч на рівні очільників країн: президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

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Теги: Стамбул Дональд Туск Еммануель Макрон Фрідріх Мерц переговори Кір Стармер

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