Міністр оборони Євгеній Хмара прокоментував удар по Керченському мосту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Радіо Свобода».

«Ми тільки починаємо», – сказав Хмара.

Зокрема, міністр перед своїм першим засіданням у форматі «Рамштайн» назвав свій настрій «бойовим».

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони України повідомило про руйнування автомобільної частини Керченського мосту внаслідок масштабної операції Сил оборони. За даними відомства, центральна арка та прольоти обвалилися, а залізнична частина переправи зазнала критичних пошкоджень.

Зокрема, Служба безпеки України повідомила, що спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела багатоетапну операцію з ураження Керченського мосту. Унаслідок ударів одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено, а залізнична частина переправи, за попередніми даними, зазнала пошкоджень.

До слова, військовий та інженер-технік Олег Дьорфлер зауважив, що автомобільна та залізнична частини Керченського мосту мають спільну конструкцію над фарватером, тому пошкодження однієї могло вплинути й на іншу. Попри це, залізнична частина переправи досі стоїть, хоча й із перекосом. Її конструкція та фундамент мають особливості, які могли допомогти витримати удари.