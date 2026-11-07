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Президент США запропонував двом росіянам роботу в Білому домі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Президент США запропонував двом росіянам роботу в Білому домі
Кадрові ідеї президента США не обмежуються спортивним світом
фото: The White House﻿

Трамп запросив до комунікаційної команди Білого дому керівника UFC та відомих бійців змішаних єдиноборств

Президент США Дональд Трамп запропонував керівнику UFC Дейні Вайту стати прессекретарем Білого дому. До його команди американський президент також запросив кількох відомих бійців, зокрема росіян Хабіба Нурмагомедова та Іслама Махачева. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

У дописі американський президент назвав Дейні Вайта «великим» і «жорстоким бійцем та воїном» і заявив, що запропонував йому посаду прессекретаря Сполучених Штатів.

Трамп також попросив Вайта привести із собою помічників, навіть якщо деякі з них не є громадянами США. Серед потенційних помічників Дейни Вайта Трамп назвав російських бійців Іслама Махачева та Хабіба Нурмагомедова, американців Джастіна Гейджі й Деніела Корм’є, бразильську спортсменку Аманду Нунес, а також дворазову олімпійську чемпіонку з дзюдо та чемпіонку UFC, американську бійчиню Кайлу Гаррісон.

Щоправда, останню президент США у своєму дописі назвав Kayla Harris – переплутавши її прізвище. Схоже, навіть список зірок UFC для майбутньої команди Білого дому Трамп складав без особливої уваги до імен.

Президент UFC Дейні Вайт та інші бійці UFC
Президент UFC Дейні Вайт та інші бійці UFC
фото: Truth Social/Donald J. Trump

«Нам потрібні ці люди, щоб захищати нас від божевільних лівих. Дейні буде прессекретарем, якого ще не було. Дейні, будь ласка, погоджуйся на цю роботу!», – звернувся Трамп до очільника UFC.

До публікації він додав зображення Вайта за трибуною Білого дому та колаж із бійцями. Водночас про те, що Дейні Вайт погодився на пропозицію або що його офіційно призначили на посаду, не повідомлялося.

Дейні Вайт – президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). Це найбільша міжнародна спортивна організація у світі, яка проводить турніри зі змішаних бойових мистецтв (ММА).

Кадрові ідеї президента США не обмежуються спортивним світом. Наприкінці жовтня Дональд Трамп з’явився на мітингу разом із реперкою Нікі Мінаж, яка публічно висловила йому підтримку. Тоді також обговорювалася можливість її призначення прессекретаркою Білого дому. Навколо артистки та її політичних заяв розгорівся скандал через кримінальне минуле її родини.

А попередня прессекретарка Білого дому Кеті Захарія протрималася на посаді лише п’ять днів. Її звільнення пов’язували з невдалим першим брифінгом для журналістів і скандалом навколо заяв про юридичну освіту та адвокатську кваліфікацію. Коротка кар’єра речниці Трампа завершилася ще до того, як вона встигла переїхати до Вашингтона.

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Теги: Дональд Трамп дзюдо скандал президент звільнення соцмережі

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