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Трамп пригрозив Ірану та закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Трамп пригрозив Ірану та закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися
Трамп закликав жителів Тегерана негайно евакуюватися
фото: Reuters/Ken Cedeno

Президент США закликав мешканців Тегерана терміново залишити місто, висловивши невдоволення іранською ядерною програмою

 

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth заклик до жителів Тегерана негайно евакуюватися через загострення ситуації з Іраном. Він зазначив, що Іран мав підписати угоду, яку він пропонував, і назвав відмову «ганьбою» та «марною тратою людських життів». Про це інформує «Главком» з посиланням на сторінку Трампа в соцмережі Truth та на повідомлення «The Jerusalem Post». 

«Іран повинен був підписати "угоду", яку я їм порадив підписати. Яка ганьба і яка марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторюю це знову і знову! Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!», - написав Трамп.

За інформацією «The Jerusalem Post» з посиланням на американських і європейських чиновників, Трамп планує зробити Ірану «пропозицію останнього шансу». У разі відмови США можуть долучитися до військових ударів.

«Це була божевільна ніч у Вашингтоні — всі працювали в Білому домі та Пентагоні. Це справді може бути останньою можливістю для іранців перед тим, як США почнуть активне втручання», - йдеться в повідомленні.

США перекидають на Близький Схід авіаносець USS Nimitz і близько 30 літаків-заправників. За словами джерела, це «пістолет, винесений на сцену в першому акті», що демонструє можливість застосування військової сили.

У Білому домі тривають суперечки щодо необхідності втручання, але остаточне рішення прийматиме президент.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент США Дональд Трамп вважає, що на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем Іран демонструє прагнення до деескалації та готовність до переговорів. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні на полях саміту G7.

Також «Главком» інформував, що станнім часом президент США Дональд Трамп зробив багатато суперечливих заяв і щодо ситуації між Іраном та Ізраїлем, і щодо участі диктатора Володимира Путіна у цьому конфлікті. Зокрема президент США Дональд Трамп у розмові з ABC News заявив, що він «відкритий» для можливої ​​участі Володимира Путіна як посередник у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

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Теги: США Іран Дональд Трамп

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