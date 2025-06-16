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Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп хоче залучити Путіна як посередника між Ізраїлем та Іраном. Є моменти, які насторожують
Протистояння Ізраїлю та Ірану триває, натомість Трамп і Путін розігрують інший політичний сценарій
фото із відкритих джерел

Пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході – спроба Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні

Останнім часом президент США Дональд Трамп зробив багатато суперечливих заяв і щодо ситуації між Іраном та Ізраїлем, і щодо участі диктатора Володимира Путіна у цьому конфлікті. Про це пише «Главком».

Зокрема президент США Дональд Трамп у розмові з ABC News заявив, що він «відкритий» для можливої ​​участі Володимира Путіна як посередник у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном. «Він (Путін, – «Главком») готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову», – підкреслив Трамп. При цьому американський президент зазначив, що на даному етапі США не залучені до того, що відбувається, але не виключив прямого втручання у разі подальшої ескалації.

На своїй платформі Truth Social Трамп раніше закликав Ізраїль та Іран до укладання мирної угоди, наголосивши, що раніше він «змусив» Індію та Пакистан відмовитися від кровопролиття. «Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само як я змусив Індію та Пакистан укласти угоду, використовуючи  в даному випадку торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб привнести розум, згуртованість і розсудливість у переговори з двома видатними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися», – сказав він.

Президент також нагадав, що під час свого попереднього терміну він «зупинив конфлікт між Сербією та Косово, який міг перерости у війну», а також сприяв урегулюванню розбіжностей між Єгиптом та Ефіопією. «Так само незабаром ми досягнемо миру між Ізраїлем та Іраном! Наразі ведуться численні телефонні переговори та зустрічі. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це зізнання – і це нормально», – заявив він.

Пізніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «можуть втрутитися» в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, «не залучені» до бойових дій.

Він також підкреслив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього. Про це він сказав журналістам біля Білого дому, готуючись до виїзду на саміт G7 у Канаді. Також Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

Позиція Путіна і росіян 

Водночас Путін закликає до деескалації та переговорів після ударів Ізраїлю по Ірану. Російський диктатор Володимир Путін провів телефонні розмови з президентом Ісламської Республіки Іран Масудом Пезешкіаном та прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. 

Водночас згідно із аналізом Інституту вивчення війни (ISW) пропозиція залучити Росію до переговорного процесу щодо врегулювання на Близькому Сході, є спробою Кремля відвернути увагу світу від війни в Україні. 

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін продовжує позиціонувати свою країну як ефективного та необхідного партнера для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, аналітики нагадують про телефонну розмову Трампа і Путіна 14 червня, що тривала близько години. Трамп тоді повідомив, що основну частину діалогу було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем, тоді як темі України було приділено «значно менше» часу.

Пізніше стало відомо, що голова іранського Меджлісу (однопалатного парламенту) Мохаммад Багер Галібаф направив президенту країни Масуду Пезешкіану затверджений Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран та Російською Федерацією. 

Шляхи відступу для Ірану

15 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі виступив з різкою критикою Ізраїлю, звинувативши Тель-Авів у спробі зірвати переговори щодо ядерної  угоди. Іран готовий підписати угоду, яка унеможливлює створення ядерної зброї, але не має наміру відмовлятися від права на розвиток мирної атомної енергетики.

На тлі конфлікту Iran International, посилаючись на обізнані джерела, повідомила, що Алі Асгар Хеджазі, заступник керівника апарату верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, веде закриті переговори з російською владою з приводу можливості виїзду з країни. За інформацією видання, Москва вже дала Хеджазі гарантії, що у разі різкого загострення обстановки йому та його родині буде надано безпечний маршрут евакуації. Джерела Iran International також стверджують, що такі домовленості існують і в інших представників іранської політичної еліти.

Нагадаємо, військова операція Ізраїлю проти Ірану розпочалася в ніч проти 13 червня. Як заявили у Тель-Авіві, метою ударів є недопущення розробки Тегераном ядерної зброї. Ізраїльські військові атакували стратегічні об'єкти на території Ірану, включаючи об'єкти ядерної інфраструктури. Було ліквідовано низку високопоставлених іранських чиновників та вчених-ядерників. У відповідь Іран провів масштабну ракетну атаку по території Ізраїлю, випустивши сотні балістичних ракет. Іран здійснив цієї ночі чергову ракетну атаку на Ізраїль. Армія оборони Ізраїлю попередила громадян про нову хвилю атаки на міста. Згодом з'явилася інформація про численні влучання та пожежі. Зокрема, у мережі пишуть, що у місті Хайва виникла пожежа на електростанції. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що Іран випустив майже 40 ракет. Після того, як іранські ракети вразили кілька будівель у центральних районах Ізраїлю, відомо про трьох загиблих та 67 поранених. 

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Теги: росія Ізраїль Іран путін Дональд Трамп військові переговори росіяни

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