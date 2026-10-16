Український футболіст розповів, як в’єтнамці ставляться до війни Росії проти України

Микола Литовка: Нікого з В'єтнаму я не знаю, щоб не підтримував Україну

Український голкіпер Микола Литовка в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як в’єтнамці ставляться до війни Росії проти України.

У 2005-2012 роках Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму. Також він отримав громадянство країни та провів у 2009 році два поєдинки (один з них не пішов в офіційну статистику) за збірну В'єтнаму.

«Азійський, особливо в'єтнамський менталітет, особливий. Вони такі всі привітні, дружні. Не люблять скандалів, вони максимально намагаються уникнути будь-яких суперечок. Навіть зараз на політичному рівні вони утрималися. Вони не засудили, але й не підтримали агресію Росії щодо України. Нейтральна країна. Вони не люблять лізти в чужі справи взагалі. Але люди там товариські.

До речі, комунізм їхній такий демократичний. Вони раді всім, іноземцям там легко працювати, відкривати власну справу. Така країна з дуже легкими людьми. Легко підписують контракт, легко розривають. Тож відрізняється менталітет від нашого.

Коли я приїжджав із В'єтнаму до України, то не міг звикнути, що в нас такі всі похмурі та серйозні. А там усі привітні, бачать іноземця – відразу «Hello, hello». Усі посміхаються. Справді дружня країна. Народ простий. Мені чимало телефонували звідти після початку повномасштабної агресії Росії, навіть журналісти. Вони всі нас підтримують. Нікого з В'єтнаму я не знаю, щоб не підтримував Україну саме зараз. Політичне рішення – одна справа, а на побутовому рівні всі розуміють, що Росія вчинила агресію», – розповів Литовка.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.