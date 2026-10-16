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Український футболіст розповів, як в’єтнамці ставляться до війни Росії проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Український футболіст розповів, як в’єтнамці ставляться до війни Росії проти України
У 2005-2012 роках Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму

Микола Литовка: Нікого з В'єтнаму я не знаю, щоб не підтримував Україну

Український голкіпер Микола Литовка в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як в’єтнамці ставляться до війни Росії проти України.

У 2005-2012 роках Литовка грав у чемпіонаті В'єтнаму. Також він отримав громадянство країни та провів у 2009 році два поєдинки (один з них не пішов в офіційну статистику) за збірну В'єтнаму.

«Азійський, особливо в'єтнамський менталітет, особливий. Вони такі всі привітні, дружні. Не люблять скандалів, вони максимально намагаються уникнути будь-яких суперечок. Навіть зараз на політичному рівні вони утрималися. Вони не засудили, але й не підтримали агресію Росії щодо України. Нейтральна країна. Вони не люблять лізти в чужі справи взагалі. Але люди там товариські.

До речі, комунізм їхній такий демократичний. Вони раді всім, іноземцям там легко працювати, відкривати власну справу. Така країна з дуже легкими людьми. Легко підписують контракт, легко розривають. Тож відрізняється менталітет від нашого.

Коли я приїжджав із В'єтнаму до України, то не міг звикнути, що в нас такі всі похмурі та серйозні. А там усі привітні, бачать іноземця – відразу «Hello, hello». Усі посміхаються. Справді дружня країна. Народ простий. Мені чимало телефонували звідти після початку повномасштабної агресії Росії, навіть журналісти. Вони всі нас підтримують. Нікого з В'єтнаму я не знаю, щоб не підтримував Україну саме зараз. Політичне рішення – одна справа, а на побутовому рівні всі розуміють, що Росія вчинила агресію», – розповів Литовка.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

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Теги: В'єтнам війна футбол

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