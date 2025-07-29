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Трамп припустив, скільки часу займе врегулювання війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп припустив, скільки часу займе врегулювання війни в Україні
Трамп: Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати – і це займе ще багато часу
фото: The White house/Facebook

Трамп розповів, що мав «хороші розмови» з Путіним, але після таких дзвінків сталося «дуже багато поганих речей»

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що врегулювання повномасштабної війни Росії проти України займе досить багато часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю американського лідера для YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

Трамп розповів, що раніше мав «чудові розмови» з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вірив, що війну між РФ та Україною вдасться врегулювати. Проте, за його словами, після таких дзвінків сталося «дуже багато поганих речей».

Американський лідер зазначив, що Україна для російського диктатора є «як зіниця ока». Наразі Путіну важко, оскільки він розраховував на триденну війну, але все триває вже понад три роки.

Президент США також акцентував на величезних втратах, заявивши, що Україна і Росія щотижня «втрачають по 5-6 тис. солдатів» – «живих душ, у яких є батьки, дружини, дівчата, хлопці та інші близькі».

«Я не люблю так думати, але все це можна було б легко врегулювати – і це займе ще багато часу», – додав Трамп.

Американський лідер також нагадав, що тепер усі витрати на американську зброю для України бере на себе Європа. На його думку, це була «хороша угода» з НАТО.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«10 днів від сьогодні», – сказав Трамп.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Нагадаємо, до цього, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Зокрема, Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

Теги: США росія війна Дональд Трамп

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