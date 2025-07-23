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Як заморожені російські активи можуть допомогти Україні? Євродепутат має план

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Як заморожені російські активи можуть допомогти Україні? Євродепутат має план

Зараз існує прогалина у фінансуванні України до ухвалення наступного багаторічного бюджету Євросоюзу

Європейський Союз може використовувати заморожені російські активи, щоб подолати фінансові прогалини у забезпеченні сталого функціонування України у 2026-2027 роках. Про це сказав голова Комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю Ніклас Гербст під час брифінгу в Києві, передає «Главком».

За його словами, це питання наразі вже активно обговорюють в МЗС країн-членів ЄС. Також він повідомив, що наразі існує дефіцит фінансування для України до затвердження наступного багаторічного бюджету Євросоюзу.

«Це питання опрацьовується, але рішення потрібне вже зараз. Ситуація аналізується, і я сподіваюся, що Єврокомісія виконує свою роботу і веде діалог з донорами. І заморожені активи РФ можуть стати таким рішенням. Я сподіваюся, що це також враховується», – сказав Гербст.

Голова комітету зазначив, що міністри закордонних справ Євросоюзу вже активно займаються цим питанням, а єврокомісар з бюджету Пьотр Серафін також «віддано працює над цією проблемою».

Нагадаємо, Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

До слова, Європейський Союз розробив схему переведення майже 200 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear, у більш ризикований інвестиційний фонд з вищими відсотками.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожені російські активи – це гроші України.

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Теги: гроші росія фінансування

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