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Трамп змінює рецептуру Coca-Cola: агенство Reuters розповіло про погані наслідки для США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп змінює рецептуру Coca-Cola: агенство Reuters розповіло про погані наслідки для США
Трамп домовився з Coca-Cola про зміну рецепту напою у США
фото із відкритих джерел

Reuters: Перехід Coca-Cola на тростинний цукор буде дорогим і зашкодить американським фермерам

Генеральний директор Асоціації переробників кукурудзи Джон Боуд заявив, що зміна рецепту Coca-Cola може негативно вплинути як на саму компанію, так і на харчову промисловість США загалом. Як  пише «Главком», про це повідомляє Reuters.

За його словами, заміна поточних інгредієнтів призведе до зниження доходів американських фермерів, зростання імпорту цукру і, як наслідок, втрати робочих місць.

При цьому, додав він, з погляду харчування такі зміни не мають відчутних переваг. «Заміна кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози тростинним цукром не має сенсу і призведе до втрати тисяч робочих місць у харчовій промисловості США, зниження доходів фермерських господарств та збільшення імпорту іноземного цукру, і все це без будь-якої користі для здоров'я», – сказав Боуд. 

Раніше Дональд Трамп повідомив, що домовився з Coca-Cola про перехід на «справжній тростинний цукор». Проте сама компанія не підтвердила зміни складу напою. У відповідь на коментар у соцмережах представники Coca-Cola наголосили, що їхня продукція відповідає всім вимогам американського законодавства. Як зазначається, глава Білого дому нібито провів переговори з представниками компанії Coca-Cola щодо зміни рецептури напоїв, які реалізуються на внутрішньому ринку США.

Обговорення рецепту відбувається на тлі ініціативи «Зробимо Америку знову здоровою» (MAHA), яку очолює Роберт Кеннеді-молодший. Її мета полягає у скороченні цукру та штучних добавок у їжі. При цьому експерти і сама Coca-Cola заявляють, що тростинний цукор та кукурудзяний сироп мають однакову харчову цінність та безпечні для здоров'я.

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Теги: переговори харчування промисловість Дональд Трамп

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