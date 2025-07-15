На Харківщині поліцейський дивом урятував дитину під час обстрілу

Росіяни обстріляли місто Златопіль

Під час обстрілу міста Златопіль Харківської області сержант Іван Лавринчук дивом врятував дитину. Історію порятунку розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, передає «Главком».

«Обстрілюючи місто, росіяни знову вдалися до тактики повторних ударів. Жінка, яку вбив перший безпілотник, йшла до центру комплектування дізнатися про долю чоловіка. Він проходив службу на посаді стрільця, але зник безвісти. Удар зруйнував котельню поруч, жінка загинула на місці. Того дня вона взяла із собою молодшу доньку. Коли після обстрілу поліція прибула на місце, 13-річна дівчинка сиділа біля тіла матері. Вона також зазнала поранень від уламків скла та обшивки будівлі», – зазначив Болвінов.

фото: Сергій Болвінов/Facebook

Поліцейський розповів, що в якийсь момент помічник слідчого з групи, яка прибула на місце, почув наближення другого безпілотника. За його словами, той одразу кинувся до дитини, схопив її та встиг застрибнути в яр, накривши дівчинку собою. Потім він на власній машині доправив її до лікарні. Поліцейський додав, що серйозних поранень дівчинка не зазнала, а згодом її забрали до себе старші дорослі сестри.

«Цей рішучий вчинок зробив старший сержант Іван Лавринчук. Він працює в ОВС уже сім років. Після обстрілу та евакуації пораненої дитини, він повернувся на місце події – фіксувати наслідки ворожої атаки та збирати докази. Росіяни щодня вбивають цивільних. Після цієї атаки – десятеро поранених, пошкоджена цивільна інфраструктура, приватні будинки. Нам кожного разу боляче це бачити, але мусимо працювати, виконувати все, що потрібно та допомагати людям, чим можемо», – наголосив Сергій Болвінов.

Раніше 10-річна Даріна Звіряка з Одеси стала лауреаткою всеукраїнської акції МВС «Діти-герої». Під час нічного обстрілу міста дівчинка розбудила маму за мить до вибуху, тим самим врятувавши їй життя.