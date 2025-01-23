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Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху
Шон Керран (праворуч від Трампа) має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах
фото: AP

За словами Трампа, новий директор Секретної служби «довів свою безстрашну мужність»

Американський президент Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Керрана, який відповідав за його безпеку під час замаху у липні 2024 року у штаті Пенсильванія. Про це політик написав у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що для нього «велика честь» призначити Керрана наступним директором Секретної служби.

«Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб врятувати мене від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсильванія. Я цілком і повністю довіряю Шону, що він зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше», – заявив американський президент.

Президент США розповів, що Керран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою кар'єру в Секретній службі у 2001 році на посаді спеціального агента в місцевому відділенні в Ньюарку, де він займався захистом, розвідкою, розслідуваннями, вербуванням та логістичним забезпеченням округу. 

Під час першого терміну Трампа Керран служив помічником спеціального агента, відповідального за Відділ охорони президента.

Нагадаємо, нова адміністрація США оголосила про призначення посла країни у Європейському Союзі – ним став Ендрю Паздер. Раніше він очолював компанію CKE Restaurants, яка має кілька мереж закладів швидкого харчування. За словами президента Дональда Трампа, Паздер «чудово попрацює, представлюячи інтереси США у такому важливому регіоні».

До слова, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів

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Теги: Дональд Трамп США президент

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