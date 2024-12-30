Байден оголосив 9 січня 2025 року Національним днем жалоби

Президент США закликав американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам'ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого

Байден розпорядився про приспускання прапорів у 30-денний термін з дня смерті Картера на знак вшанування 39-го президента США

Президент США Джо Байден висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента Штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера й оголосив 9 січня днем жалоби за померлим. Про це повідомила пресслужба Білог дому.

«Призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів», – йдеться у повідомленні Байдена.

Президент США також закликав американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам'ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого.

«Запрошую людей усього світу, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас у цьому урочистому вшануванні», – зазначив Байден.

У заяві Байдена також зазначається, що він розпорядився про приспускання прапорів на знак пошанування 39-го президента США у 30-денний термін з дня смерті Картера.

Нагадаємо, 39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.

Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Він зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте «його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу».