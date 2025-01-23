Трамп обрав послом США у ЄС ексдиректора компанії фаст-фуду

Трамп номінував Паздера на посаду міністра праці у 2017 році, але призначення зірвалося через звинувачення проти Паздера у насильстві проти колишньої дружини

Трамп: Пуздер чудово попрацює, представлюячи інтереси США у такому важливому регіоні

Нова адміністрація США оголосила про призначення посла країни у Європейському Союзі – ним став Ендрю Паздер. Про це повідомляє BBC.

Так, раніше він очолював компанію CKE Restaurants, яка має кілька мереж закладів швидкого харчування. За словами президента Дональда Трампа, Паздер «чудово попрацює, представлюячи інтереси США у такому важливому регіоні».

«За 17 років перебування на посаді генерального директора Енді вивів компанію з серйозних фінансових труднощів, що дозволило їй вижити, стати фінансово стабільною та розвиватися», – написав Дональд Трамп на Truth Social.

Раніше новий господар Білого дому публічно нарікав на те, що «Євросоюз дуже, дуже погано ставиться до Америки» і погрожував блоку підвищенням мит на товари.

Трамп номінував Паздера на посаду міністра праці у 2017 році, але призначення зірвалося через звинувачення проти Паздера у насильстві проти колишньої дружини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Швидше за все, роль Келлога як спеціального посланця в Україні, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам», – йдеться у матеріалі.

За оцінками видання, «укладання угоди з президентом Росії Володимиром Путіним буде набагато складнішим завданням, ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду» глави держави.

До слова, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена.