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Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде
Getty Images

«Якщо США хочуть говорити про Гренландію, вони повинні говорити з Гренландією», – сказав лідер Гренландії

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Б. Егеде заявив, що його уряд працює над організацією зустрічі з Дональдом Трампом. Після заяв Трампа про захоплення арктичного острова. Про це пише Politico.

«Ми повинні мати можливість зустрітися і спокійно поговорити про це», – сказав Егеде.

Чи передала Гренландія повідомлення про те, що її не можна захопити безпосередньо Трампу, Егеде сказав, що його уряд намагається організувати зустріч з лідером США, щоб зробити саме це.

«Це те, над чим ми працюємо, – сказав Егеде. Та додав: «Якщо США хочуть говорити про Гренландію, вони повинні говорити з Гренландією».

Така зустріч може відбутися найближчими днями, заявила міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт.

Трамп уже розмовляв з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, яка минулого тижня сказала йому під час, як повідомляється, 45-хвилинної телефонної розмови, що Гренландія не продається.

Егеде також виключив можливість того, що Гренландія стане американським штатом: «Гренландський народ повинен чітко дати зрозуміти, ким він хоче бути. Ми не хочемо бути данцями. Ми не хочемо бути американцями».

Раніше повідомлялось, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату. Тому розробляти родовища нафти та газу на острові, попереджають кліматичні активісти, не можна в жодному разі.

Нагадаємо, що 7 січня Трамп заявив, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів для забезпечення національної безпеки, і він «одержимий» цією ідеєю.  Ще у 2019 році, під час свого першого президентського терміну, він говорив, що США могли б купити Гренландію, яка є територією у складі Данії та має права широкої автономії. Як і тоді, влада Гренландії та Данії заявила про абсурдність цієї ідеї.

Трамп уже відправив із візитом до Гренландії свого сина. Втім, заява обраного президента Дональда Трампа про те, що острів Гренландія, що нині перебуває під керуванням Копенгагена, повинен увійти до складу США, обурили місцевих жителів. 

До слова, республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

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Теги: міністр Данія військові Гренландія США Дональд Трамп

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