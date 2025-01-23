Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту

Президент США: «Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно»

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Саудівська Аравія знизити ціну на нафту. На його думку, це допоможе закінчити війну в Україні. Про це глава Сполучених Штатів заявив під час онлайн-виступу на Економічному форумі в Давосі.

Політик збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизити ціни на нафту.

«Її треба знизити – що, на мій подив, вони не зробили до виборів (президента США – «Главком»). Якби ціна впала, російсько-українська війна закінчилася б негайно. Просто зараз ціна досить висока, тому війна триватиме», – заявив він.

На думку американського президента, ціна на нафту мала бути знижена «вже давно». Крім того, президент США поклав на Саудівську Аравію та ОПЕК часткову відповідальність за продовження війни.

Також Трампа наголосив, що його команда працюватиме над мирною угодою між Росією та Україною.

«Ще до того, як я став президентом, моя команда домовилась про договір про припинення боїв у Секторі Газа... Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути мирної угоди між Росією та Україною», – сказав американський лідер.

За словами республіканця, російсько-українська війна не мала аналогів десятки років. «Тисячі загинули в ході цієї війни, ніхто нічого подібного не бачив з часів Другої світової війни. Мільйони українців та росіян страждають», – каже політик.

Водночас президент США анонсував початок дій для завершення війни в Україні. «Наші зусилля з досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною, сподіваюся, вже почалися. Так важливо домогтися цього», – додав Трамп.

Нагадаємо, минулого року імпорт сирої нафти в Китай із Росії зріс на 1%, досягнувши рекордного рівня. Водночас імпорт з Саудівської Аравії зменшилися на 9%. Причиною цьому стало те, що переробники шукали дешевшу російську нафту для компенсації ослаблення маржі.

За даними Головного митного управління Китаю, обсяги постачання з Росії, включаючи трубопровідні та морські постачання, склали 108,5 млн метричних тонн, що відповідає 2,17 млн барелів на добу.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн барелів на добу, що менше порівняно з 1,72 млн барелів на добу у 2023 році.

Протягом більшої частини 2024 року імпорт саудівської нафти до Китаю обмежувався зростанням частки дешевшої нафти з Росії та Ірану через вищі ціни. У четвертому кварталі частка Саудівської Аравії на ринку зросла після значного зниження цін з боку ОПЕК і скорочення постачань з Ірану.

До слова, нафтові ціни досягли найвищого рівня за останні кілька місяців, продовживши зростати на тлі нових американських санкцій проти російської нафти.