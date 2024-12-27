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США запровадили санкції проти Іванішвілі: реакція прем'єра Грузії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США запровадили санкції проти Іванішвілі: реакція прем'єра Грузії
Іраклі Кобахідзе зробив заяву про санкції США проти Іванішвілі
фото: Reuters

«Насправді нічого не змінилося», – Кобахідзе про американські санкції проти Іванішвілі

Грузинський прем’єр Іраклі Кобахідзе відреагував на санкції США проти засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Про це повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода».

«Бідзіна Іванішвілі вже перебував під де-факто санкціями і піддавався шантажу майже три роки. Тепер вони вже не мають підстав для шантажу. Насправді нічого не змінилося, де-факто санкції й так діяли, бо ця людина не пішла на компроміс із національними інтересами країни. Ви знаєте, які були наші виклики у 2022 році, чого вимагали від команди, від Бідзіни Іванішвілі. Оскільки він не став протистояти ключовим, основним інтересам країни, саме тому спочатку були введені де-факто санкції, а тепер ухвалили таке рішення, яке не має суттєвого значення», – йдеться у заяві.

Зауважимо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає легітимність нового складу парламенту, який сформували за результатами парламентських виборів наприкінці жовтня.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вирішили ввести санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія». Вашингтон оголосив грузинського політика персоною нон грата «за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації».

Згодом український президент Володимир Зеленський прокоментував введення обмежень Сполученим Штатами проти засновника та голови правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за «сильний крок на підтримку грузинського народу й усього нашого регіону».

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Теги: Грузія санкції прем’єр-міністр США політика

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