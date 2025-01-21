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Президент США підписав указ про відтермінування заборони TikTok

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент США підписав указ про відтермінування заборони TikTok
Республіканець наказав не застосовувати проти TikTok жодних санкцій
фото з відкритих джерел

TikTok отримав додаткові 75 днів на пошуки нового власника

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відтерміновує на 75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня. Про це повідомляє Reuters.

Указ зобов’язує генерального прокурора не виконувати закон, щоб надати адміністрації час для визначення відповідного курсу дій щодо TikTok.

Документ також вимагає від Міністерства юстиції надіслати листи компаніям, таким як Apple та Google, із заявою, що не було жодного порушення закону та що компанії не нестимуть відповідальності за будь-які дії, здійснені протягом зазначеного періоду.

На запитання, чого стосується указ щодо TikTok, Трамп відповів: «Це просто дало мені право продати його або закрити», додавши, що він повинен ухвалити рішення.

Нагадаємо, ввечері, 18 січня, застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах. Однак згодом відеохостинг відновив роботу на тлі заяви Трампа про відкладання блокування соцмережі.

Блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Закон, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу «величезної глибини та масштабу національній безпеці». Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Наприкінці грудня, обраний президент США Дональд Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

Тим часом користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote. Це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram.

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Теги: застосунок соцмережі США Дональд Трамп

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