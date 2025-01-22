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Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ
Кіт Келлог отримав завдання від Трампа, щодо війни в Україні
фото із відкритих джерел

Спеціальний посланець Трампа в Україні Кіт Келлог має план припинення війни, але президент США контролюватиме переговори

Президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити українську війну за 100 днів. Про це пише газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп доручив генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу завершити війну в Україні за сто днів. Майже ніхто не думає, що він може це зробити, особливо росіяни. Швидше за все, роль Келлога як спеціального посланця в Україні, є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам», – йдеться у матеріалі. 

За оцінками видання, «укладання угоди з президентом Росії Володимиром Путіним буде набагато складнішим завданням, ніж її представляв Трамп у ході передвиборчої кампанії, коли заявляв, що покладе край війні до вступу на посаду» глави держави.

За інформацією джерел видання, новий американський лідер має намір особисто контролювати перебіг переговорного процесу щодо України. Співрозмовники газети з-поміж колишніх колег Келлога стверджують, що його не можна назвати самостійною фігурою, оскільки він повністю залежить від думки Трампа. З цієї причини Келлог нібито «не буде допущений до будь-яких реальних переговорів» США з Росією.

У команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. 

Нагадаємо, Дональд Трамп має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. 

До слова, команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але конкретної дати поки немає. Про це повідомив президент України під час спілкування з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Зазначимо, що Україна хоче поставити Путіна на коліна за допомогою стратегії далекобійних ударів по критично важливих об'єктах Росії. З початку року українські збройні сили успішно вразили щонайменше 18 стратегічних об'єктів на території РФ, завдавши деяким з них серйозних пошкоджень. 

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Теги: Дональд Трамп путін війна США Кіт Келлог Україна президент

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